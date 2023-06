Wiedersehen mit Kohfeldt: Möhwald heuert in Eupen an

Für die kommenden drei Jahre hat der belgische Erstligist Eupen Kevin Möhwald verpflichtet. Der Mittelfeldspieler trifft auf einen alten Bekannten, der Blick geht Richtung Europapokal.

Die KAS Eupen begrüßte am Montag mit Kevin Möhwald einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der vom 1. FC Union Berlin in den deutschsprachigen Teil Belgiens wechselt. Der kurz vor seinem 30. Geburtstag stehende Erfurter erhält in Eupen einen bis Sommer 2026 gültigen Dreijahresvertrag. Nach Rot-Weiß Erfurt, dem 1. FC Nürnberg, SV Werder Bremen und Union ist die KAS die erste Profistation im Ausland für den Thüringer, der bislang insgesamt 258 Profi-Spiele bestritten hat. Möhwalds größter Erfolg ist der Bundesliga-Aufstieg mit dem Club in der Saison 2017/18.

Gemeinsame Zeit in Bremen

In Eupen trifft er auf seinen deutschen Landsmann Florian Kohfeldt. Der Trainer ist seit Kurzem bei der KAS im Amt und kennt Möhwald aus gemeinsamen Jahren beim SV Werder (2018 bis 2021).

Christoph Henkel, Generaldirektor der KAS, zeigte sich in der Verlautbarung des Vereins erfreut, "als ersten Neuzugang einen gestandenen Bundesliga-Spieler zu begrüßen. Kevin Möhwald bringt die Erfahrung von 155 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga mit. Das sind beste Voraussetzungen, um aus seiner Position im zentralen Mittelfeld unseren jungen Spielern Rückhalt zu geben und ihre Weiterentwicklung zu fördern."

Blickrichtung Europapokal-Teilnahme

Eupen strebt mit Kohfeldt, dem neuen Co-Trainer Vincent Heilmann und Möhwald einen Qualitätssprung im eigenen Spiel an und nennt als Saisonziel im belgischen Oberhaus die "Play-off-2"-Runde. Das sind in Belgien die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zwölf, die gegen einen Vertreter der Meisterrunde um einen Europapokal-Platz spielen.

In der vergangenen Saison belegte Eupen in der Jupiler League den 15. und damit viertletzten Rang und konnte den Abstieg nur knapp abwenden. Am 29. Juli geht es für die KAS mit einem Heimspiel gegen Westerlo in der neuen Spielzeit los.

Mit Torhüter Lennart Moser (23) war bereits im vergangenen Sommer ein Profi des 1. FC Union nach Eupen gewechselt. Der deutsche Ex-Nationalspieler Andreas Beck (36) beendete seine Laufbahn im vergangenen Sommer im Eupener Trikot.