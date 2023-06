Wieder Beleidigungen am Sonntag? "Dann gibt es die ersten Strafanzeigen"

Die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam haben hohe Wellen geschlagen. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann ist vor Ort bei der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Der 62-jährige Jurist spricht über die vergangenen Tage - und wie der DFB künftig gegen die digitale Diskriminierung vorgehen möchte.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Das Thema Rassismus ist nicht neu beim Deutschen Fußball-Bund, erst kürzlich sahen sich auch Spieler der U17, die gerade Europameister wurden, schweren Anfeindungen in sozialen Medien ausgesetzt. Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und Rechtsanwalt, bezieht im deutschen Quartier in Georgien Stellung zu den Themen, die seit Donnerstagabend an Brisanz gewonnen haben.

Herr Zimmermann, rassistische Nachrichten im Netz gegen zwei Spieler der deutschen U 21: Wie gehen Sie damit um?

Es ist leider nicht nur bei uns so, sondern Teil der sozialen Medien. Wir haben derartige Dinge bereits häufiger gesehen, schon länger müssen unsere Mitarbeiter immer wieder Posts löschen. In der Häufigkeit, in der es jetzt aufgetreten ist, mussten wir uns fragen: Reicht löschen alleine noch oder müssen wir etwas anderes tun? Nach unserer Rückkehr aus Kutaisi in der Nacht zu Freitag haben wir beschlossen, dass es nicht mehr ausreicht. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir künftig sowohl strafrechtlich gegen die Verfasser solcher Nachrichten als auch in Richtung Betreiber dieser Seiten vorgehen wollen, um diese zur Löschung aufzufordern. Am Ende muss auch die Politik agieren. Wenn sie die Menschen in Deutschland schützen will, und da rede ich nicht nur von Fußballern, dann muss man irgendwann damit anfangen. Schließlich reden wir schon seit Jahren über Hass und Hetze im Netz, aber keiner tut etwas dagegen.

Sie sind selbst Jurist. Wie sehen Sie die Chancen auf eine Handhabe angesichts der Anonymität im Netz?

Es gibt Personen die sich tatsächlich trauen, gewisse Dinge öffentlich mit einem Klarnamen kundzutun. Die werden immer mehr, und es wäre schon ein Teilerfolg, wenn man an diese rankommt. Da ist die Politik gefordert. Es müssen Lösungen gefunden werden, dass, wenn jemand ein Affen-Symbol postet, dieses auch geprüft werden kann. Wenn unsere Innenministerin Nancy Faeser das menschenverachtend findet, muss sie mit ihren Kolleg*innen politische Schritte in die Wege leiten, die menschenverachtende Äußerungen verhindert oder zumindest bestraft.

Dies alles ist kein exklusives Problem des Fußballs.

Wir behaupten von uns immer, wir leben in einer zivilisierten und modernen Gesellschaft. Aber gehört zu einer solchen Gesellschaft ein solcher Umgang dazu? Oder ist es nicht vielmehr das Gegenteil von dem, was wir behaupten? Wenn es das Gegenteil ist, müssen wir uns dagegen wehren. Es ist nicht allein das Problem des Fußballs, wir müssen im Kindergarten anfangen, mit Eltern arbeiten. Und wenn es nicht anders geht, muss man die Anonymität im Netz aufheben. Wenn ich in diesem Land Beleidigungen und Hass nicht haben will, dann muss es bestraft werden, wenn es auftritt und nachgewiesen wird.

Die Lösung kann nicht heißen, dass sich die Spieler zurückziehen, um den Demagogen das Feld zu überlassen. Ronny Zimmermann

Nun lassen sich Nachrichten löschen. Das geht nicht auf der Seele der betroffenen Spieler. Wie sehr erschwert diese Entwicklung auch die Integration der Fußballer mit Migrationshintergrund vom Jugendbereich bis zur A-Nationalmannschaft?

Was mich am meisten schockiert, ist, dass die Spieler das mittlerweile schon kennen und hinnehmen. Das ist eine Riesen-Herausforderung, die da vor uns steht. Bei unserer U 17, die zu Teilen ebenfalls schwer diskriminiert wurde, reden wir von 16-Jährigen, die weit entfernt sind von der Stabilität eines erwachsenen Menschens. Das gilt auch für die Spieler unserer U 21, sie sind noch keine reifen Persönlichkeiten. Was macht es mit einem, der womöglich mal sportlich nicht erfolgreich ist? Ich will nicht ausschließen, dass Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam in der Nacht ihren Elfmeter vor Augen hatten und nicht gut geschlafen haben. Das ist ein Paket, das musst du als Mensch erst mal verarbeiten.

Wenn ein Spieler merkt, dass er dadurch in seiner sportlichen Entwicklung und Leistungsfähigkeit gehemmt wird, sollte er dann nicht seine Aktivitäten in den sozialen Medien reduzieren oder die Kommentarfunktion einschränken?

Wir bieten ihnen unsere Unterstützung an, die Entscheidung muss aber jeder für sich selbst treffen. Da muss jeder seinen Weg gehen. Aber die Lösung für dieses Problem kann ja nicht heißen, dass sich die Spieler zurückziehen, um den Demagogen das Feld zu überlassen.

Die internationale Dimension ist für uns neu. Ronny Zimmermann

Nun gingen offensichtlich nicht nur Beleidigungen aus Deutschland, sondern aus aller Welt ein. Ist die Sache in Wahrheit noch viel komplexer?

Das muss man befürchten, die internationale Dimension ist für uns tatsächlich neu. Dass Menschen aus radikalen Lagern Social Media nutzen, um sich zu vernetzen, ist ja ein bekanntes Phänomen, das während der Corona-Pandemie auch schon auftrat. Nun liegt unser Fokus erst einmal auf denjenigen, die im deutschen Strafrechtsbereich tätig sind. Da müssen wir ran.

Wie geht es nun weiter?

Wir hatten bereits am Freitagmorgen hier in Georgien eine Videokonferenz, da war auch unser DFB-Justiziar dabei. Wir haben uns über nächste Schritte ausgetauscht, sollte sich Derartiges wiederholen. Sollte so etwas am Sonntagabend bei unserem Spiel gegen Tschechien wieder vorkommen, dann gibt es die ersten Strafanzeigen in Deutschland.