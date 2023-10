Wie geht es eigentlich Thiago?

Thiago hat noch kein Saisonspiel für den FC Liverpool bestritten - nun erlitt er den nächsten Rückschlag. Wataru Endo winkt dagegen ein Startelfplatz.

Als Thiago am 26. April im ziemlich gewöhnlichen Premier-League-Spiel zwischen West Ham und Liverpool (1:2) in der 59. Minute eingewechselt wurde, ahnte er noch nicht, dass es für lange Zeit sein letzter Einsatz bleiben würde. Und noch ist ein Ende seiner x-ten Leidenszeit nicht in Sicht.

Am Freitag gab Jürgen Klopp im Rahmen seiner Pressekonferenz vor dem unangenehmen Gastspiel in Brighton (Sonntag, 15 Uhr, LIVE! bei kicker) bekannt, dass Thiago einen weiteren Rückschlag beim Kampf um ein baldiges Comeback erlitten habe. Im Mai hatte sich der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler an der Hüfte operieren lassen.

Klopp findet Rückschlag "nervig"

"Es ist einfach nervig, vor allem für ihn", sagte Klopp. "Er hatte nun zwei Rückschläge im Aufbautraining. Nichts Großes, aber genug, um ihn erneut vom Trainingsplatz zu nehmen." Es handle sich zwar "keineswegs" um die gleiche Verletzung, sei aber "ein bisschen ähnlich", so der Trainer. "So ist das manchmal bei Langzeitverletzungen."

Klopp hofft nun, dass Thiago nach der bevorstehenden Länderspielpause wieder eingreifen könne. "Das wäre cool." Gleichzeitig wolle er keinen Druck machen - wohlwissend, dass Thiago seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Liverpool im Sommer 2020 immer wieder kürzere und längere Zwangspausen hatte einlegen müssen. Von 121 möglichen Premier-League-Spielen absolvierte der zweimalige Champions-League-Sieger nur 67.

Wer ersetzt Jones? Ein Wechsel spricht für Endo

Gut für Klopp, dass er gerade nicht zwingend auf Thiagos Dienste angewiesen ist. Mit den Neuzugängen Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch und Wataru Endo, dazu Curtis Jones und Harvey Elliott verfügen die Reds über viele Optionen im Mittelfeld. Umso spannender wird die Frage, wer den rotgesperrten Jones in Brighton ersetzen und das Dreiermittelfeld um die derzeit gesetzten Mac Allister und Szoboszlai ergänzen wird.

Gravenberch bewarb sich in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise (2:0) zwar nicht nur wegen seines ersten Tors für Liverpool nachdrücklich, dennoch war auffällig, dass Endo zum Trio um Mohamed Salah und Darwin gehörte, das zur Halbzeit plangemäß ausgewechselt und somit geschont wurde. Der Ex-Stuttgarter darf sich also Hoffnung machen, am Sonntag zum zweiten Mal in der Liga zu beginnen.