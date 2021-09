Wie 2019: TuS Dassendorf lädt erneut Dynamo-Anhänger ein

Der Hamburger Oberligist TuS Dassendorf hat die Anhänger der SG Dynamo Dresden zu sich ins Stadion am Wendelweg eingeladen. Es wäre nicht der erste Besuch der Sachsen bei "Dasse".

Die Anhänger der SG Dynamo Dresden sind dafür bekannt, reisefreudig zu sein und auch mal bei einem Amateurfußballspiel für richtig Stimmung zu sorgen. Im März 2019 tauchte ein Schwung der schwarz-gelben Anhänger beispielsweise unverhofft beim damaligen Bayernligisten ASV Vach auf, nachdem die Zweitliga-Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth aufgrund einer Unwetterwarnung wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt worden war. 200 weitere Dynamo-Fans machten auf der Heimreise nach Dresden einen Zwischenstopp bei der SpVgg Bayreuth, die in der Regionalliga die U 23 des FC Bayern München zu Gast hatte. Beide Teams gewannen seinerzeit mit dem Support der Dresdner im Rücken. In Vach startete man kurzerhand sogar eine Kabinenparty mit den Überraschungsgästen.

Und auch in Dassendorf bei der TuS sind die SG-Fans bestens bekannt. Nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal im August 2019, das beide Fanlager damals in Zwickau gemeinsam zelebrierten, lud "Dasse" im November darauf die SG-Anhänger am Tag nach dem Dresdner Zweitliga-Auswärtsspiel beim Hamburger SV zu seinem Heimspiel gegen den Meiendorfer SV ein - inklusive eines kostengünstigen Schlafplatzes und freien Eintritts zur Oberligapartie. Circa 200 Fans nahmen die Einladung dankend an und puschten die Dassendorfer im Stadion am Wendelweg zu einem 3:0-Erfolg. Anschließend wurde gemeinsam gefeiert.

Am 2. Oktober sollen die Sachsen im Rahmen des tags darauf stattfindenden Zweitliga-Spiels ihrer SG Dynamo beim FC St. Pauli nun wieder nach Dassendorf kommen. Über die sozialen Medien lud der Oberligist unter dem Motto "Dasse und Dresden in love, Part III" die neu gewonnenen Freunde erneut ein. Über den Dassendorfer Hauptsponsor soll es wieder kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten in Zwei- und Dreibettzimmern geben. Sogar ein Sixpack Bier, so verspricht es der Oberligist, stehe in den Räumlichkeiten jeweils bereit. Zudem bekomme jeder Besucher im Dynamo-Outfit freien Eintritt zum Match gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst (02.10., 15.30 Uhr).

Das Dassendorfer Starensemble um Martin Harnik steht derzeit ungeschlagen mit 15 Punkten aus fünf Spielen an der Spitze der Oberliga Hamburg 1.