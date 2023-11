"Wichtiger Schritt": Füllkrug feiert Torpremiere und Brandts Risiko

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug (30) war nach dem nächsten Sieg der Dortmunder gegen Newcastle sowie seiner Torpremiere voll des Lobes - und erklärte, was sein Team am Dienstagabend ausgemacht hatte.

Erst das 1:0 in Newcastle, nun das 2:0 zu Hause gegen den Premier-League-Klub. Borussia Dortmund ist in der Champions League wieder voll im Rennen und hat das Weiterkommen in der schweren Gruppe F erneut "selbst in der Hand". Das wusste nicht nur Niclas Füllkrug, der am Dienstagabend mit den Schwarz-Gelben einiges bejubeln durfte.

Bei "Prime Video" führte Füllkrug, der erstmals in der Königsklasse getroffen hatte, aus: "Die ersten Zweikämpfe waren direkt auf unserer Seite, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten eine ganz, ganz hohe Intensität im Gegenpressing - und ja, wir haben die entscheidenden Situationen für uns genutzt."

Damit hatte der 30-Jährige recht. Füllkrug lobte zudem die Wachheit des BVB, die bei seinem Führungstreffer zu sehen war. "Wir verlieren eigentlich zweimal fast den Ball, aber sind immer gieriger als der Gegner. Und am Ende schießen wir das Tor. Mein erstes Tor vor der gelben Wand - tolle Emotionen", beschrieb er die Szene.

Dass ein solcher Auftritt und derartiger Jubel nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern möglich war, wollte Füllkrug durchaus "hervorheben". Obwohl es eben "immer wieder Situationen, wo wir ein bisschen Luft nach oben haben", gebe. Da aber auch Newcastle "eine Top-Mannschaft, die unbedingt die drei Punkte brauchte" sei, war "das heute ein ganz, ganz wichtiger Schritt und besonders eine tolle Reaktion nach dem Spiel am Samstag."

Er selbst habe dabei seine Rolle gut erfüllt. "Ich konnte viele Duelle für mich entscheiden. Dadurch haben wir immer wieder die zweiten Bälle gewonnen", erklärte Füllkrug zufrieden.

Extralob für "Killer" Brandt

Hervorheben wollte Füllkrug jedoch lieber den entscheidenden Konter zum 2:0, bei dem sich Julian Brandt nach Karim Adeyemis langem Ball "riskant" dazu entschieden habe, "es alleine zu machen. Das ist eine entscheidende Szene - er nutzt das, er macht das Tor und 'killt' damit das Spiel." Füllkrug schob hinterher: "Ich glaube, das sind die Phasen, die Szenen, die wir ab und zu mal vermissen lassen."

Aufgrund des Sieges muss der BVB am Dienstagabend erst einmal wenig vermissen, schon gar nicht einer Chance in Gruppe F hinterhertrauern. Denn ab sofort sei die Ausgangslage toll, die Dortmunder haben sich das laut Füllkrug "mit sehr viel harter Arbeit" verdient. "Wir können auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen, das ist das Wichtigste."