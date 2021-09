Wettmanipulation? Auch Jenaer Spieler berichten von dubiosen Anfragen

Versuche von Wettmanipulation hat es nun offenbar auch beim FC Carl Zeiss Jena gegeben. Der Regionalligist hat Verband und Polizei hinzugezogen.

Wie der FCC auf seiner Website meldet, seien auch bei den Thüringern "einige Spieler auf den Klub zugegangen" und hätten von offensichtlichen Versuchen von Wettmanipulation berichtet. Demnach hätten in den vergangenen Tagen Spieler aus dem Regionalligakader des FCC "über ihren privaten Instagram-Account eine spamartige, in brüchigem Deutsch verfasste Nachricht erhalten, in der Geldsummen in Aussicht gestellt wurden".

In den vergangenen Tagen hat es derartige Versuche auch schon bei anderen Vereinen der Regionalliga Nordost gegeben, so zum Beispiel beim FC Energie Cottbus.

Spieler werden aufgeklärt und sensibilisiert

FCC-Geschäftsführer Chris Förster ließ in einer offiziellen Verlautbarung wissen: "Wir haben heute den Verband wie auch die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt und stehen selbstverständlich für jegliche Rückfragen von Verband und Polizei zur Verfügung."

Der Traditionsklub stellte zugleich unmissverständlich klar, dass "Manipulationen egal welcher Art" kriminell seien und in höchstem Maße "den Grundfesten des Sports und den Werten unseres Klubs und seiner Anhänger widersprechen" würden.

Förster fügte hinzu, dass der FCC die Manipulationsversuche zum Anlass genommen habe, "um mit allen Spielerinnen und Spielern zu diesem Thema zu sprechen, aufzuklären und vor allen Dingen zu sensibilisieren".

Jena belegt in der Nordost-Staffel aktuell den fünften Tabellenplatz.