Werder Bremen greift zu: Arfaoui bleibt in der Bundesliga

Der SV Werder Bremen verstärkt sich mit Amira Arfaoui. Die 24 Jahre alte Schweizerin kommt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg an den Osterdeich.

Amira Arfaoui wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Die 24 Jahre alte Schweizerin, deren Abschied aus Nürnberg nach dem Abstieg des FCN bereits feststand, wird in der kommenden Saison für den SV Werder Bremen auflaufen. Am Montagnachmittag stellte der SVW die Offensivspielerin vor.

"Amira ist eine quirlige Spielerin, die uns durch ihr Tempo und gute Dribblings weitere Variabilität in das Mittelfeld bringen wird", sagt Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball bei Werder, über den Neuzugang. "Wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden hat und ab Sommer das Werder-Trikot tragen wird.“

57 Einsätze in der Bundesliga

In Nürnberg hatte Arfaoui die schwache Offensive nach ihrem erst im Winter erfolgten Wechsel von Bayer Leverkusen in der Rückrunde merklich belebt, konnte den Abstieg allerdings nicht mehr abwenden. Auch, weil sie aufgrund eines Meniskusrisses im Saisonendspurt fehlte. Insgesamt 57 Einsätze (fünf Tore) stehen in der Bundesliga für Nürnberg und Leverkusen bislang in Arfaouis Vita.

"Werder Bremen ist ein sehr guter Verein, den ich verfolge, seit ich in Deutschland bin. Als das Angebot kam, war für mich schnell klar, dass das ein sehr guter nächster Schritt für mich ist. Ich will der Mannschaft mit meiner Qualität so gut wie möglich helfen, um erfolgreich zu sein", freut sich Arfaoui auf ihre neue Aufgabe. Nach Sharon Beck (Mittelfeld, 1. FC Köln), Verena Wieder (Angriff, Bayer 04 Leverkusen) und Caroline Siems (Abwehr, Bayer 04 Leverkusen) ist sie bereits die vierte Neuverpflichtung des SVW für die kommende Saison.