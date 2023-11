Wer überträgt Estland gegen Österreich live im TV & Stream?

Am Donnerstagnachmittag schließt Österreichs Nationalteam mit dem Länderspiel in Estland die EM-Qualifikation auch offiziell ab. Wo wird die Partie Estland gegen Österreich übertragen?

Das ÖFB-Team gastiert am Donnerstag in Estland. GEPA pictures

Mit dem Ticket für die EURO 2024 in Deutschland fix in der Tasche trifft Österreichs Nationalmannschaft am Donnerstag (18 Uhr MEZ) in Tallinn auf das Team von Estland. Im Hinspiel feierten David Alaba und Co. im Frühjahr einen knappen 2:1-Sieg in Linz, die Tore für Rot-Weiß-Rot erzielten Florian Kainz und Michael Gregoritsch.

Die Auswärtspartie gegen die Balten schließt die EM-Qualifikation für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick ab, ehe es am 21. November (20.45 Uhr) in Wien noch zum Testspielhit gegen Deutschland kommt.

Mit dem 1:0-Erfolg in Aserbaischan Mitte Oktober hat die ÖFB-Auswahl das Ticket für die EM kommenden Sommer vorzeitig gelöst. Es besteht sogar noch die Chance auf den Gruppensieg, wenn Österreich in Estland gewinnt und Belgien im Heimspiel gegen Aserbaidschan Punkte liegen lässt.

Wo wird Estland gegen Österreich übertragen?

Das EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Estland ist live und kostenfrei im Free-TV ServusTV zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 17.05 Uhr wird Christian Nehiba als Moderator fungieren, Florian Klein und Sebastian Prödl sind als Experten zu Gast, Julia Kienast als Reporterin im Einsatz. Der Kommentator heißt Philipp Krummholz.

Die Partie Estland gegen Österreich im Überblick

Match: Estland vs. Österreich (EM-Qualifikationsgruppe F - 8. Spieltag)

Datum: Donnerstag, 16. November 2023, 18 Uhr MEZ

Ort: A. Le Coq Arena, Tallinn

Übertragung: ServusTV und Servus-TV-Livestream