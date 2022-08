Wer überträgt das Rückspiel Fehervar-Köln live in TV und Stream?

Der 1. FC Köln steht in der Conference League schon unter Druck und muss bei Fehervar FC einen Rückstand umbiegen. Wer zeigt das Rückspiel live in TV und Stream?

Platzverweis mit Folgen: Köln läuft in Ungarn einem Rückstand hinterher. IMAGO/Eibner

Nach fünf Jahren ist der 1. FC Köln zurück auf europäischer Bühne und es droht schon das frühe Aus. In den Play-offs der Europa Conference League lag das Team von Steffen Baumgart durch einen Treffer von Florian Dietz früh in Führung. Doch eine Rote Karte gegen Julian Chabot ließ die Partie zugunsten der Ungarn kippen. So geht der Fehervar FC mit einem 2:1-Vorsprung ins Rückspiel.

Die Partie am Donnerstag (19 Uhr; LIVE! bei kicker) in der MOL Arena Sosto in Szekesfehervar wird nicht im Free-TV übertragen, sondern wird nur über einen kostenpflichtigen Stream bei RTL+ für die Kölner Fans zu sehen sein.

Die Auslosung der Gruppenphase geht am 26. August über die Bühne. Die ersten Gruppenspiele finden schließlich am 8. September statt.