Wer überträgt das EM-Finale England-Deutschland live in TV und Stream?

FE:male #Frauen EM Spezial - Josephine Henning

Die Viertelfinals der Frauen Europameisterschaft in England stehen an. Zeit für unser zweites EM-Spezial. Wir sprechen mit der ehemaligen Nationalspielerin und Europameisterin Josephine Henning. Sie ist gerade gemeinsam mit Tabea Kemme und ihrem VW-Bus in England unterwegs und erzählt, wie es war vor dem Teamhotel der Deutschen Mannschaft zu "campen", warum sie die Stimmung vor Ort für großartig hält und welche Chancen Deutschland jetzt auf den Titel hat. Außerdem berichtet die Olympiasiegerin aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Teamgeist bei so einem Turnier ist, und wie man dabei am besten "die Kunst nicht zu lästern" beherrscht. Zudem ist uns kicker-Reporter Paul Bartmuß zugeschaltet. Er wird bei den Viertelfinals vor Ort dabei sein und nimmt alle Mannschaften und ihre Qualitäten unter die Lupe. Darüber hinaus verrät er uns, warum in Sachen Marketing bei der Europameisterschaft noch Luft nach oben ist, ob die Lionesses vor heimischer Kulisse dem Druck Stand halten werden und wie er die internationale Berichterstattung über die EM wahrnimmt.