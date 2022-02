Wer überträgt? BVB-Rangers heute live in TV und Stream

Borussia Dortmund startet am heutigen Donnerstag in die K.-o.-Runde der Europa League. Wo ist das Spiel live zu sehen?

Statt in der Champions geht es für Borussia Dortmund in der Europa League weiter. Getty Images

RTL hat sich in Deutschland die vollständigen Übertragungsrechte an der Europa League gesichert. Eine Partie pro Woche zeigt der Sender dabei im Free-TV - das ist allerdings stets eines mit 21-Uhr-Anstoßzeit.

Weil der BVB sein Hinspiel in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen die Glasgow Rangers am heutigen Donnerstag jedoch schon um 18.45 Uhr austrägt, wird es von RTL+ gestreamt, also lediglich im hauseigenen Bezahlkanal live übertragen.

Ab 21 Uhr zeigt RTL dafür RB Leipzigs Heimspiel gegen Real Sociedad im frei empfangbaren Fernsehen. Beim Rückspiel in einer Woche wird es genau umgekehrt sein: Die Partie der Leipziger kommt um 18.45 Uhr bei RTL+, die des BVB um 21 Uhr bei RTL.

