Wer überträgt Argentinien-Frankreich live in TV und Stream?

Bei der WM 2022 in Katar steigt am Sonntagnachmittag das Endspiel zwischen Argentinien und Titelverteidiger Frankreich. Wer überträgt die Partie live in TV und Stream?

Am Sonntagnachmittag (16 Uhr) steigt im Lusail Iconic Stadium in Lusail ein WM-Finale, das es in dieser Konstellation in der Geschichte des Wettbewerbs noch nicht gegeben hat. Argentinien um Superstar Lionel Messi fordert Titelverteidiger Frankreich heraus. Damit liefern sich also auch zwei Weltstars aus der Offensive von Paris Saint-Germain ein direktes Duell: Kylian Mbappé will seinen zweiten WM-Titel in Folge gewinnen, Messi seine Karriere mit dem überhaupt ersten endgültig krönen.

Bei Weltmeisterschaften trafen die beiden Teams bislang dreimal aufeinander: 1930 (1:0) und 1978 (2:1) gewannen in zwei Vorrundenspielen jeweils die Argentinier, vor vier Jahren dann setzte sich die Equipe Tricolore in einem packenden Achtelfinale mit 4:3 durch - und beendete auf dem Weg zum zweiten WM-Titel abermals Messis großen Traum.

Diesmal soll alles anders werden - zumindest aus Sicht der Albiceleste und ihren leidenschaftlichen Fans. Messi überragte im Halbfinale mit einem Tor und zwei Vorlagen (kicker-Note 1,0), mit nun elf Treffern in 25 WM-Spielen übertrumpfte "La Pulga" den vorherigen argentinischen Rekordschützen Gabriel Batistuta.

ARD überträgt - Bartels kommentiert das Endspiel

Bei den Öffentlich-Rechtlichen zeigt die ARD die Begegnung. Die Übertragung beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff, aus dem WM-Studio meldet sich Moderatorin Jessy Wellmer, die von den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira unterstützt wird. Vor Ort sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger, kommentieren wird Tom Bartels.

Wer ein kostenpflichtiges "Magenta TV"-Abonnement besitzt, kann sich das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich alternativ auch beim Pay-TV-Sender anschauen. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.