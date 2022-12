Wer kommt wie weiter? Die Ausgangslage in der Gruppe G

Am heutigen Freitag werden die letzten Achtelfinaltickets bei der WM 2022 vergeben. Die Ausgangslage in der Gruppe G

Um zu ermitteln, wer weiterkommt, zählen erst die Punkte, dann die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Treffer, dann erst der direkte Vergleich, dann die Fairplay-Wertung und letztlich das Los, wenn alles gleich ist.

Gruppe G

Brasilien ...

... hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Schweiz kommt weiter …

… mit einem Sieg gegen Serbien - oder einem Remis, wenn Kamerun nicht gewinnt. Sollte Kamerun nur mit einem Tor Differenz gewinnen und die Schweiz mindestens so viele Tore wie Kamerun auf dem Konto haben, wären die Eidgenossen ebenfalls mit einem Remis weiter.

Kamerun kommt weiter …

... mit einem Sieg, wenn die Schweiz und Serbien sich remis trennen. Gewinnt Kamerun allerdings nur mit einem Tor Differenz, muss die Anzahl der insgesamt geschossen Tore höher sein als die Anzahl bei der Schweiz - oder mit einem Sieg, wenn Serbien gewinnt, allerdings nicht höher als Kamerun. Gewinnt Serbien mit einem Tor höher als Kamerun, kommt es auf die Anzahl der geschossen Tore gegenüber Serbien und dann auf die Fairplay-Wertung an.

Serbien kommt weiter …

... mit einem Sieg, wenn Kamerun nicht gewinnt oder wenn Serbien höher als Kamerun gewinnt. Gewinnt Serbien allerdings nur mit einem Tor höher als Kamerun, kommt es auf die Anzahl der geschossen Tore gegenüber Kamerun und dann auf die Fairplay-Wertung an.

Gruppe H

Portugal hatte sich durch zwei Siege bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Die abschließende 1:2-Niederlage gegen Südkorea hievte auch die Asiaten ins Achtelfinale.

In die Röhre schauten somit Ghana und Uruguay, die sich am Freitag mit einem 0:2 trennten. Somit wurde Portugal mit sechs Punkten Gruppenerster vor Südkorea, Uruguay (beide 4) und Ghana (3). Den Südamerikanern fehlte am Ende ein Tor zum Weiterkommen.