Wenzel mit Homburgs Vorbereitung zufrieden: "Die Qualität ist nun wesentlich besser"

Breiterer Kader, bessere Qualität - der FC 08 Homburg startet zuversichtlich in die Saison. Nur einer macht noch Sorgen.

Eine Woche vor dem Regionalliga-Start beim FC Rot-Weiß Koblenz hat der FC 08 Homburg im heimischen Waldstadion gegen den französischen Viertligisten FCSR Haguenau sein letztes Testspiel souverän mit 4:0 gewonnen. Anlässlich des Saisoneröffnungsfestes mussten die Saarländer aber auf ihren neuen Stoßstürmer Fabian Eisele verzichten, dem derzeit Schulterprobleme zu schaffen machen. Dafür stand Philipp Hoffmann nach langer Adduktoren- und Leistenverletzung erstmals wieder im Kader. Dem 30-Jährigen gelang bei seiner Rückkehr mit einem sehenswerten Distanzschuss auch der Treffer zum 4:0-Endstand.

Timo Wenzel war mit der Leistung seiner Elf in der ersten Halbzeit dennoch nicht ganz zufrieden. "Da haben wir einfach zu passiv agiert. Es gab einige Chancen, die wir insgesamt nicht so gut verwertet haben", sagte der Trainer. "Insgesamt kann ich aber auf jeden Fall zufrieden sein. Keiner hat sich verletzt, und wir konnten vier Tore gegen einen guten Gegner erzielen. Positiv ist natürlich auch, dass wir in der Defensive zu null gespielt haben."

Zufrieden mit der Vorbereitung

Im Verlauf dieser Woche gilt nun die gesamte Konzentration dem Auftakt in Koblenz. "Wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Auch im Rahmen des Trainingslagers im Kleinwalsertal wurde intensiv gearbeitet", erklärt Wenzel. Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung sei die Fitness gewesen. "Wir brennen auf die anstehende Saison und wissen natürlich auch um die aufgekommene Euphorie der vergangenen Wochen", betont der 44-Jährige.

Der Trainer zeigt sich auch zuversichtlich, dass Eisele in Koblenz wieder mitwirken kann. "Stand jetzt" wird es laut Wenzel keine weiteren Neuverpflichtungen geben. "Wir sind breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison, und auch die Qualität ist nun wesentlich besser. Die Jungs sind von ihrem Auffassungsvermögen sehr weit. Wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht", ist sich der Homburger Trainer sicher.

An den letzten Auftritt in Koblenz erinnert sich Wenzel allerdings nur ungern zurück, bei dem es vor einem knappen Jahr eine empfindliche 0:4-Klatsche gab. Dabei lagen die Saarländer bereits nach vier Minuten mit 0:2 zurück. "Bei mir ist dieses Spiel natürlich noch im Hinterkopf. Aber nun werden die Karten neu gemischt. Wir fangen wieder bei null an und fahren nach Koblenz, um dort zu gewinnen", gibt sich Wenzel selbstbewusst.