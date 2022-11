Wenige Stunden vor Anpfiff: Jakobs erhält Spielberechtigung für Senegal

Punktlandung für Ismail Jakobs: Kurz vor Anpfiff des ersten WM-Spiels hat der Ex-Kölner eine Spielberechtigung für die Nationalmannschaft des Senegal erhalten.

Gegen die Niederlande auf der Bank: Ismail Jakobs. FIFA via Getty Images

Nur wenige Stunden vor dem Auftaktspiel des Afrika-Meisters gegen die Niederlande genehmigte die FIFA am Montag den Nationalitätenwechsel des Verteidigers von Deutschland zum Senegal. Jakobs stand daraufhin im Kader Senegals - allerdings nicht in der Startelf.

Noch am Sonntag hatten mehrere Medien berichtet, dass Jakobs womöglich nicht zur Verfügung stehen könnte, weil es Unstimmigkeiten bei seinem Einbürgerungsverfahren gebe. Die im Senegal zuständige Behörde habe kein grünes Licht für einen Einsatz des 23-Jährigen gegeben, hieß es. Wohl auch deshalb hatte Nationaltrainer Aliou Cissé für den verletzt ausgefallenen Sadio Mané keinen Angreifer nachnominiert, sondern Moussa Ndiaye vom RSC Anderlecht - einen Linksverteidiger, wie Jakobs. Nun kann der in Deutschland geborene Ex-Kölner doch für das Heimatland seines Vaters zum Einsatz kommen.

In Freundschaftsspielen bereits zum Einsatz gekommen

Der 23-Jährige hatte noch in der U 21 für Deutschland gespielt und wurde 2021 unter Stefan Kuntz Europameister. Nur wenige Monate vor WM-Start hatte er sich dafür entschieden, künftig für den Senegal aufzulaufen. In einem kicker-Interview bezeichnete er die Entscheidung als "Herzensangelegenheit".

Der Flügelspieler der AS Monaco kam bereits zweimal für die Nationalmannschaft des Afrika-Meisters zum Einsatz - allerdings zweimal in Freundschaftsspielen. Für einen Einsatz in einem offiziellen FIFA-Wettbewerb war die Genehmigung des Weltverbands erforderlich.