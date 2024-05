Wenger-Ausfall: Fuhrmann nominiert D'Angelo für Nations League nach

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat kurz vor dem Start der Nations League einen Ausfall zu beklagen. SKN-Mittelfeldspielerin Claudia Wenger muss ihre Teilnahme wegen muskulären Beschwerden absagen, dafür wurde mit Hoffenheim-Legionärin Chiara D'Angelo eine Debütantin als Ersatz nachnominiert.

Das österreichische Frauen-Nationalteam muss beim Start der Nations League auf Mittelfeldspielerin Claudia Wenger verzichten. Die 22-jährige Akteurin des SKN St. Pölten muss wegen muskulären Problemen passen und wird durch Hoffenheim-Legionärin Chiara D'Angelo ersetzt. Für die 19-Jährige ist es die erste Einberufung in das Nationalteam, sie ist bereits in das Teamquartier in München nachgereist und wird am Mittwoch-Nachmittag die Reise mit nach Oslo zum Auswärtsspiel gegen Norwegen antreten.

"Claudia Wenger fällt uns kurzfristig mit muskulären Beschwerden für die beiden kommenden Nations-League-Spiele in Norwegen und gegen Frankreich aus. Mit Chiara D'Angelo haben wir uns für eine junge, dynamische Außenspielerin entschieden, die bei der vergangenen U-19-Europameisterschaft in Belgien mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und durch ihre Leihe von St. Pölten nach Hoffenheim in diesem Sommer ihre Ambitionen untermauert hat. Wir freuen uns, sie erstmals im Kreis des Nationalteams dabei zu haben", so Teamchefin Irene Fuhrmann.

Das österreichische Team wird am Freitagabend zum Auftakt der Nations League A auf Norwegen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen. Vier Tage später steht das Heimspiel gegen Topfavorit Frankreich an. Bislang wurden für das Duell im Viola Park bereits 7.600 Tickets abgesetzt, was einen neuen Zuseherrekord bedeutet.