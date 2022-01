Welttrainer-Finalisten stehen fest: Folgt Tuchel auf Klopp?

Zweimal in Folge wurde Jürgen Klopp als FIFA-Welttrainer geehrt, Mitte Januar könnte bei den "FIFA Awards" mit Thomas Tuchel ein weiterer deutscher Trainer ausgezeichnet werden. Bei den Frauen hofft Sarina Wiegmann auf eine Titelverteidigung.

Am 17. Januar 2022 wird die FIFA bei den sogenannten "The Best FIFA Football Awards" unter anderem den Welttrainer sowie den oder die Welttrainer/in des Frauenfußballs des Jahres 2021 küren. Am Donnerstag gab der Weltverband in beiden Kategorien die drei Finalteilnehmer bekannt.

Bei den Welttrainern bekommt Chelsea-Coach Tuchel die Chance auf die Auszeichnung. Der ehemalige Mainz- und Dortmund-Trainer gewann am Ende der Saison 2020/21 mit den Londonern die Champions League. Ebenfalls hoch gehandelt wird Roberto Mancini, der Italien im Frühsommer 2021 bei der Europameisterschaft zum Titel führte. Dritter im Bunde ist der Katalane Pep Guardiola, der Manchester City zurück auf Englands Thron führte.

Den Sprung in die Finalrunde verpasst hat dagegen Hansi Flick. Der Bundestrainer teilt dieses Schicksal mit Antonio Conte (Inter/Tottenham), Lionel Scaloni (Argentinien) und Diego Simeone (Atletico), die ebenfalls noch auf der letzten Liste gestanden hatten.

Damit kann Tuchel in die Fußstapfen von Klopp treten. Der deutsche Trainer des FC Liverpool hatte die Wahl in den letzten beiden Jahren gewonnen - 2020 hauchdünn vor dem damaligen Bayern-Coach Flick.

Titelverteidigerin Wiegmann und zwei Trainerinnen der WCL-Finalisten

Bei den Welttrainer/innen hat Sarina Wiegmann (England) die Chance auf eine Titelverteidigung. Die Niederländerin, die sich bereits vor Jahresfrist durchgesetzt hatte, bildet zusammen mit dem Spanier Lluis Cortes (FC Barcelona) und der Engländerin Emma Hayes (Chelsea FC Women) die Finalrunde. Die beiden Letztgenannten bestritten allerdings das Finale der UEFA Womens Champions League - mit dem besseren Ende für die Katalanen.

