Weltrangliste: Neuer Primus - DFB-Frauen rutschen aus den Top 5

Das frühe Ausscheiden bei der WM und die Folgen: Die deutschen Frauen sind erstmals aus den Top 5 der Weltrangliste gerutscht.

Nach dem WM-Debakel sind die DFB-Frauen in der am Freitag vom Weltverband FIFA veröffentlichten Weltrangliste auf den sechsten Platz abgerutscht - und gehören damit erstmals in der Geschichte nicht mehr den Top 5 an.

Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, vor dem Turnier auf Rang zwei geführt, verlor 73,89 Punkte - so viele wie sonst kein anderes Team.

Marokko macht größten Sprung

Neuer Spitzenreiter ist der WM-Dritte Schweden, der die nun drittplatzierten USA ablöste. Weltmeister Spanien folgt auf Platz zwei. Den größten Sprung machte Deutschlands WM-Gruppengegner Marokko, der sich um 14 Positionen auf Platz 58 verbesserte.

Weltrangliste vom 25. August 2023

1. Schweden (2069,17 Punkte, +4 Plätze)

2. Spanien (2051,84, +2)

3. USA (2051,21, -2)

4. England (2030,14)

5. Frankreich (2004,17)

6. Deutschland (1987,67, -4)

7. Niederlande (1984,50, +2)

8. Japan (1961,35, +3)

9. Brasilien (1949,41, -1)

10. Kanada (1944,84, -3)

11. Australien (1882,88, -1)

12. Dänemark (1859,47, +1)

13. Norwegen (1856,45, -1)

14. Island (1851,05, +1)

15. China (1819,59, -1)

16. Österreich (1806,84, +2)

17. Italien (1795,18, -1)

18. Belgien (1793,53, +1)

19. Portugal (1785,78, +2)

20. Südkorea (1773,93, -3)