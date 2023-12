Weltklasse-Potenzial in der Offensive: BVB-Talente in FC 24 und im echten Leben

Soumaila Coulibaly - 70 GES - 82 POT - 20 Jahre

Zügig hat sich Coulibaly (r.) beim Royal Antwerp FC nach seinem Leihwechsel einen Stammplatz erarbeitet. Die vergangenen 15 Ligaspiele bestritt er allesamt, 13 davon über die volle Distanz. Auch in der Champions-League-Gruppenphase war er gesetzt. Gut möglich also, dass er im echten Leben in Antwerpen verbleibt. Die Belgier verfügen über eine Kaufoption. IMAGO/Photo News