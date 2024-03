Weiter dieses Jahr ungeschlagen: Sinner besiegt Favoritenschreck Lehecka

Jiri Lehecka warf in Indian Wells schon Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas raus. Der nächste Coup gelang ihm aber nicht, denn der in diesem Jahr sehr starke Jannik Sinner war eine Nummer zu groß.

Lehecka, die Nummer 32 der Welt, war bis ins Viertelfinale von Indian Wells vorgerdrungen. Die glatten Siege gegen Tsitsipas (6:2, 6:4) und Rublev (6:4, 6:4) konnten durchaus als Ausrufezeichen gewertet werden. Aber der kleine Lauf des Tschechen endete am Donnerstag, denn Sinner war einfach eine Nummer zu groß.

Bereits sein zweites Aufschlagspiel musste der Außenseiter abgeben, mit einem Break zum 6:3 sicherte sich der Italiener den ersten Satz. Sinner ließ im gesamten Match nur einen Breakball zu und verwandelte selbst drei seiner elf Chancen. Mit dem Break zum 3:1 im zweiten Satz legte der Australian-Open-Sieger den Grundstein zum Sieg. Der vierte Matchball war es dann am Ende - und der Italiener zog ins Halbfinale ein.

Damit bleibt Sinner, die aktuelle Nummer drei der Welt, in diesem Jahr ungeschlagen. Auf die Turniersiege in Australien (sieben Siege) und Rotterdam (fünf Siege) folgte nun der vierte Sieg in Indian Wells.

In der Runde der letzten Vier bekommt es Sinner nun entweder mit Carlos Alcaraz oder Alexander Zverev zu tun.