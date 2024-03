Weimann über mögliche Rückkehr nach Wien: "Ich würde niemals nie sagen"

Im zweiten Teil des kicker-Interviews spricht Andreas Weimann über seinen Leihwechsel im Winter von Bristol zu West Bromwich, seine Zukunft nach der aktuellen Saison und ob er sich eine Rückkehr in seine Geburtsstadt Wien vorstellen könnte.

Bei West Bromwich haben Sie bislang in neun Ligaspielen zwei Tore und Assists beisteuern können, kamen oftmals aber auch als Joker zum Zug. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Zeit dort?

Eigentlich schon ganz zufrieden. Ich habe bereits einige Spiele gespielt - manche von Anfang an, manche von der Bank - und habe nur die Partie gegen Bristol verpasst, weil ich da als Leihspieler von ihnen nicht zum Einsatz kommen durfte. Mir taugt es vor allem, dass wir um etwas spielen. Wir sind jetzt Fünfter, wollen es in die Play-offs schaffen und haben alle den Traum, in die Premier League aufzusteigen. Daher ist die Situation sehr spannend. Wir haben jetzt noch acht Spiele und schauen, was wir aus diesen herausholen können.

Nachdem Sie den Aufstieg in die Premier League bei Ihren Ex-Klubs in Play-off-Spielen verpasst haben, wäre das ja eine gute Möglichkeit, eine offene Rechnung zu begleichen?

Genau. Mit Derby County habe ich zweimal schon verloren in den Play-offs und da war es schon ein großes Ziel, endlich mal den Aufstieg zu schaffen. Das würde mir ein gutes Gefühl geben und einen ordentlichen Push verleihen. Die Play-offs werden aber sicher sehr schwer und es kann alles passieren. Es ist aber natürlich unser großes Ziel, das zu schaffen.

Sie haben in der Championship bislang 335 Spiele gemacht und liegen damit bei den Allzeit-Legionären schon auf Platz 20. Mit wie viel Stolz blicken Sie auf Ihre bisherige Karriere in England zurück?

Dass ich so weit vorne bin, wusste ich nicht (lacht). Dass ich so viele Spiele habe, aber schon und das macht mich sehr stolz. Vor einem Monat ca. habe ich mein 500. Profispiel absolviert und das war ein echter Meilenstein. Meine Karriere ist bisher schon sehr gut gelaufen, aber ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe und noch ein paar mehr Spiele dazukommen. Ich bin noch nicht fertig.

Sie hätten damals bei Ihrem Abgang aus der Rapid-Jugend wohl auch nicht damit gerechnet, dass sie irgendwann so viele Spiele in England aufweisen werden?

Nein, absolut nicht. Ich bin damals eine Woche vor meinem 16. Geburtstag nach England gegangen und bin jetzt schon fast 17 Jahre dort. Also länger als ich in Wien gewohnt habe. Das Ziel war damals schon, es auch in die Premier League zu schaffen, aber dass ich nun schon lange in England spiele und bei den Legionären so weit vorne bin, hätte ich mir nie gedacht.

Bis Sommer stehen Sie nun leihweise bei West Bromwich unter Vertrag. Ihr Vertrag bei Bristol läuft dann ebenso aus. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie es danach weitergehen wird?

Nein, da ich mit West Bromwich doch noch einige wichtige Spiele vor mir habe und ein großes Ziel mit ihnen verfolge. Es geht noch um einiges. Im Sommer bin ich zwar frei, aber jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Aufgabe bei West Bromwich, in die Play-offs zu kommen und vielleicht sogar aufzusteigen. Wenn es gut läuft, bieten sie mir vielleicht einen Vertrag an und wenn nicht, schaut es trotzdem nicht so schlecht aus, dass ich vielleicht bei einer anderen Mannschaft unterkomme, die wieder um den Aufstieg mitspielt. Ich habe keinen Stress oder Druck, ich genieße es jetzt, dass wir um etwas spielen und im Sommer schauen wir dann weiter.

Sollte eine EM-Teilnahme klappen, hätten Sie ja eine gute Ausgangsposition.

(Lacht) Ja, das wäre natürlich ein Traum und das bestmögliche Szenario.

Wenn ich in England etwas finde, wäre das meine Nummer eins Option, aber ich würde auch zu einer Rückkehr nach Wien nicht nein sagen. Andreas Weimann

Wäre auch eine Rückkehr nach Österreich für Sie ein Thema? Ihr ehemaliger Jugendverein Rapid setzt doch gerne auf routinierte Angreifer, wie man mit der Verpflichtung von Guido Burgstaller gesehen hat. Würde Sie so etwas reizen?

Ich würde niemals nie sagen, aber meine Kinder gehen in England zur Schule, meine Frau ist auch hier berufstätig. Eigentlich denke ich schon, dass ich auch nach der Karriere in England bleiben werde. Wenn ich in England etwas finde, wäre das meine Nummer eins Option, aber ich würde auch zu einer Rückkehr nach Wien nicht nein sagen. Der Plan ist aber, in England zu bleiben.

Sie absolvieren ja auch die Trainerausbildung. Da würde sich ein Job in England nach Ihrem Karriereende natürlich anbieten.

Ja, genau. Die habe ich eh schon fast fertig, aber jetzt konzentriere ich mich darauf, noch ein paar Jahre zu spielen und alles andere wird sich weisen.