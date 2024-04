Weggefährte kommt zum FC Bayern: Neues Co-Trainer-Duo für Straus

Der FC Bayern München krempelt seinen Frauen-Trainerstab zur kommenden Saison um. Alexander Straus wird künftig von einem neuen Co-Trainer-Duo unterstützt, auch die zweite Mannschaft und die U 17 erhalten einen neuen Anstrich.

Insgesamt fünf Personaländerung wird es zur Saison 2024/25 beim FC Bayern München geben. Wie der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer und Pokalfinalist am Freitag bekanntgab, wird unter anderem ein neues Co-Trainer-Duo Alexander Straus ab Sommer unterstützen: Kjetil Lone und Clara Schöne werden dem Chefcoach in Zukunft assistieren.

Lone und Straus "teilen dieselbe Fußballphilosophie"

Ersterer ist seit über zehn Jahren im Trainerstab des norwegischen Klubs Brann Bergen aktiv. Der 53-Jährige arbeitete dort schon mit Straus zusammen, der 2022 aus dem Südwesten Norwegens zum FCB kam. "Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil eines der besten Fußballvereine der Welt zu sein und bei der Entwicklung so vieler talentierter Spielerinnen mitwirken zu dürfen. Durch unsere gemeinsame Zusammenarbeit in Brann wissen Alexander und ich, dass wir uns sehr gut ergänzen. Wir teilen dieselbe Fußballphilosophie, was es einfacher macht, gemeinsam erfolgreich zu arbeiten", erklärt Lone in einer Vereinsmitteilung.

Schöne hingegen ist aktuell als Trainerin der zweiten Mannschaft der Münchnerinnen tätig und steigt im Sommer zum Erstliga-Team auf: "Ich freue mich auf den nächsten Schritt in meiner Karriere, in einer der besten Mannschaften Europas mitarbeiten zu dürfen. Das macht mich stolz."

Reisacher und Schöne tauschen die Rollen

Ihr Amt in der Zweitliga-Vertretung wird Jerome Reisacher übernehmen, der seit 2019 für die Frauen des FC Bayern tätig war und bislang als Co-Trainer Straus' fungierte. "Nach fünf erfolgreichen und lehrreichen Jahren als Co-Trainer ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, eine Mannschaft und die einhergehende Verantwortung für diese zu übernehmen. Ich weiß zu schätzen, dass dies beim FC Bayern möglich ist und freue mich sehr auf die Aufgabe, junge Spielerinnen zu entwickeln und sie auf die Anforderungen Bundesliga bestens vorzubereiten", freut sich der 35-Jährige über seinen ersten Job als Cheftrainer.

Die fünfte Personalentscheidung betrifft das U-17-Team, das künftig von Matthias Wallner, aktuell Schönes Assistent in der U 23, betreut wird. Wallner folgt damit auf Michael Schubert, der ab Sommer Co-Trainer Reisachers in der zweiten Mannschaft sein wird.