Wegen Prantner-Verletzung: HBW Balingen-Weilstetten holt Stuttgarter Rechtsaußen

Der HBW Balingen-Weilstetten reagiert auf die schwere Verletzung von Leo Prantner und verpflichtet für die kommende Saison einen weiteren Rechtsaußen. Der Neuzugang kommt vom TVB Stuttgart.

Der 26-jährige Sascha Pfattheicher wird im Sommer 2024 von Stuttgart nach Balingen wechseln. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der HBW keine Angabe. Wegen der schweren Verletzung, die sich Leo Prantner im Heimspiel gegen die MT Melsungen zugezogen hat, habe man sich dazu gezwungen gesehen einen weiteren Rechtsaußen zu verpflichten, erklärte HBW-Geschäftsführer Felix König. Er freue sich, "dass es uns gelungen ist, mit Sascha Pfattheicher einen Linkshänder zu verpflichten, der viel Erfahrung mitbringt und der auch von der Einstellung und seiner Mentalität zu den Galliern passt."

Prantner wohl bis Ende des Jahres raus

"Nach heutigem Stand der Dinge wird Leo Prantner sehr wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres brauchen, um sich vollständig von der schweren Verletzung wieder zu erholen. Er ist derzeit zwar auf einem sehr, sehr guten Genesungsweg, aber trotzdem möchten wir ihm alle Zeit geben, die er benötigt, um wieder vollständig fit auf die Platte zurückzukommen", so Felix König.

"Ich habe schon in meiner Jugendzeit in Pforzheim und dann später auch mit dem TVB Stuttgart viele Male gegen und in Balingen gespielt. Ich war immer fasziniert davon, wie beim HBW und auch in der Stadt Handball gelebt wird wie an fast keinem anderen Ort. Ich freue mich auf die Fans in der SparkassenArena und auch darauf, egal in welcher Liga wir spielen werden, auf viel Spielzeit und, dass wir alle gemeinsam mit dem HBW wieder einen Schritt vorwärts machen können", betonte Sascha Pfattheicher.

Der gebürtige Karlsruher Sascha Pfattheicher erlernte in seiner Jugendzeit das Handballspiel in der Jugend des SV Blankenloch und der JSG Stutensee, ehe er zur SG Pforzheim/Eutingen in die Dritte Liga wechselte. Nach nur einem Jahr in der Dritten Liga holte ihn 2014 die SG Leutershausen in die 2. Handball-Bundesliga. In der Saison 2017/18 spielte der Linkshänder bereits für eine Saison mit einem Zweitspielrecht für den TVB Stuttgart. Ab 2018 gehörte der ehemalige Jugend-Nationalspieler fest zum Kader der Stuttgarter und hat in dieser Zeit bereits mehr als 220 Spiele in der Bundesliga und im DHB-Pokal für die "Wild Boys" absolviert.