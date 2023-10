Wegen Messi-Ausfall: Chicago Fire entschädigt Fans

62.124 Zuschauer sahen Mittwochnacht Chicagos 4:1-Sieg gegen Miami in der MLS - aber nicht Lionel Messi. Für diese Enttäuschung hatte der Klub bereits finanziell vorgesorgt.

In Miami ist der Hype um Lionel Messi so groß, dass Inter sogar schon alte Trikots mit dessen Namen verkauft, um alle Anfragen zu bedienen (und finanziell ja nichts zu verschenken). Doch längst strahlt die Marke Messi auch auf alle anderen MLS-Standorte ab - und treibt dort ähnlich verrückte Blüten.

Als Miami in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) bei Chicago Fire antrat, waren satte 62.124 Zuschauer im Soldier Field dabei, in das sich bei MLS-Spielen sonst im Schnitt nicht einmal 15.000 verirren. Den Gastgebern war dabei vollkommen bewusst, dass die meisten nicht wegen Xherdan Shaqiri & Co. gekommen waren, sondern wegen Messi, der dann aber wie befürchtet verletzungsbedingt gar nicht da war. Und so hatten sie vorgesorgt.

Satte Gutschrift für "enttäuschte" Fire-Fans

"Obwohl wir den offiziellen Status der Verfügbarkeit von Lionel Messi für unser morgiges Spiel noch nicht kennen, da es aufgrund verschiedener Faktoren nie eine Garantie dafür gibt, dass ein Sportler an einem bestimmten Abend spielen wird, verstehen wir, dass viele unserer Fans enttäuscht sein könnten, wenn sie nicht die Chance haben, ihn spielen zu sehen", hatte Fire am Tag vor dem Spiel mitgeteilt. "Wir sind uns bewusst, dass viele der Anwesenden zum ersten Mal ein Spiel von Chicago Fire im Soldier Field besuchen, und wir freuen uns darauf, sie in der Fire-Familie willkommen zu heißen und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu langfristigen Fans zu werden, indem wir eine wunderbare, auf die Fans ausgerichtete Atmosphäre schaffen."

Doch dazu gehörte auch eine handfeste finanzielle Entschädigung: "Um unsere Wertschätzung zu zeigen", garantierte die Franchise allen Käufern von Einzeltickets für das Spiel eine Gutschrift von 250 US-Dollar (ca. 238 Euro) für eine Dauerkarte in der Saison 2024 oder alternativ 50 US-Dollar (ca. 48 Euro) für alle, die keine Dauerkarte erwerben wollen. Das Angebot hätte auch dann gegolten, wenn Messi überraschend hätte auflaufen können.

Angestachelt von der ungewöhnlichen Kulisse feierte Chicago am Ende einen 4:1-Sieg, durch den die Play-off-Plätze weiterhin in Schlagdistanz sind - während diese für Messi und Inter nur noch schwer zu erreichen sind.