Wegen einer Thrombose: Wohl Saisonende für Nationalspieler Michaelis

Nationalspieler Marc Michaelis wird die WM im Mai in Tampere und Riga voraussichtlich verpassen. Der 27-Jährige muss operiert werden.

Bei dem deutschen Angreifer wurde ein Blutgerinnsel in der Schlüsselbeinvene festgestellt. Seine Saison beim Schweizer Klub SCL Tigers aus Langnau ist damit vorzeitig beendet.



Michaelis habe zuletzt "vermehrt über Schmerzen und Unwohlsein am rechten Arm" geklagt, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Nach folgenden genaueren Untersuchungen sei entschieden worden, dass ein operativer Eingriff nötig ist. Anschließend muss Michaelis mit Blutverdünnungsmitteln behandelt werden, sodass in dieser Zeit kein Kontaktsport möglich sein dürfte.

Eine ähnliche Diagnose hatte vor einigen Jahren bereits NHL-Superstar Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning) erhalten.

Michaelis hat damit zugleich auch sein letztes Spiel für Langnau bestritten. Der teaminterne Topscorer der Tigers wechselt zur Saison 2023/24 zum prominenteren Ligakonkurrenten EV Zug - dem amtierenden Schweizer Meister.