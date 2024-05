Weg frei für Juventus? Thiago Motta verlängert nicht in Bologna

Der Wechsel von Thiago Motta zu Juventus Turin rückt immer näher. Am Donnerstag hat der Trainer seinem aktuellen Verein Bologna mitgeteilt, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Dass Juventus Turin Thiago Motta gerne als Nachfolger des aufgrund eines Eklats entlassenen Massimiliano Allegri verpflichten würde, steht schon länger fest. Nun scheint der Weg für einen Wechsel frei zu sein. Denn der 41-Jährige hat seinem aktuellen Verein Bologna mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, wie der aktuell Drittplatzierte der Serie A am Donnerstag bekannt gab.

"In den vergangenen zwei Jahren habe ich einen gut vorbereiteten und erfolgreichen Trainer kennengelernt", sagte der Präsident des Vereins, Joey Saputo. Thiago Motta habe in seiner Zeit in Bologna "einen brillanten Spielstil vermittelt". Gekrönt wurde dieser mit der Qualifikation für die Champions League. Deshalb werden der Trainer sowie "all diese Spieler in die Geschichte unseres Klubs eingehen", so Saputo weiter, der sich zwar gewünscht hätte, dass der 41-Jährige in Bologna bleibt, ihm aber "nur das Beste für die Zukunft" wünscht.

Bologna oder Juve, wer wird Dritter?

Beendet ist die Saison in Italien allerdings noch nicht und so kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell um Platz 3 zwischen Thiago Mottas jetzigem Klub und seinem wohl künftigen.

Bologna liegt in der Tabelle aktuell punktgleich vor Juventus. Dank einer Drei-Tore-Aufholjagd am vergangenen Wochenende konnten die Turiner immerhin den direkten Vergleich nach dem 1:1 im Hinrunden-Duell ausgeglichen gestalten. Trotzdem muss die Alte Dame aufgrund der schlechteren Tordifferenz entweder einige Treffer aufholen oder auf einen Ausrutscher der Rossoblu hoffen. Bologna legt am Freitagabend in Genua vor, Juve ist am Samstag gegen Monza gefordert.

So oder so ist die Spielzeit für Bologna eine mehr als gelungene. Der Saison-Abschluss vor Juventus wäre sicherlich für Thiago Motta noch einmal etwas Besonderes. In Turin soll der Ex-Profi (u. a. FC Barcelona, Inter Mailand, Paris St. Germain) nun einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt bekommen.