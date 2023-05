Wechselspiel geht weiter: Haaland zu Englands Fußballer des Jahres gewählt

Die englischen Journalisten haben Erling Haaland zum Fußballer des Jahres gewählt. Damit setzt sich ein Wechselspiel der letzten Jahre fort.

Wie die Football Writers Association am Freitag mitteilte, erhielt Haaland bei der Abstimmung unter englischen Journalisten 82 Prozent der Stimmen und gewann damit mit dem größten Stimmenanteil seit Einführung der Premier League. Zweiter wurde Arsenal-Stürmer Bukayo Saka vor seinem Teamkollegen Martin Ödegaard sowie City-Stratege Kevin De Bruyne und United-Angreifer Marcus Rashford.

Nach seinem Wechsel aus Dortmund hat Haaland bei ManCity voll eingeschlagen, brach zuletzt mit seinem 35. Treffer den Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Saison - bei noch vier ausstehenden Spielen. In der Champions League kommt der 22-jährige Norweger auf bislang zwölf Tore in neun Spielen, im FA Cup auf drei Tore in drei Spielen. Alle drei Wettbewerbe kann Manchester City im Endspurt der Saison noch gewinnen.

Die Auszeichnung der Football Writers Association ist nicht die einzige zu Englands Fußballer des Jahres. Neben den Journalisten wählen auch die Spieler sowie die Fans einen eigenen Gewinner. Die Journalisten-Wahl, die erstmals 1948 stattfand, ist allerdings die mit Abstand älteste der drei Auszeichnungen.

Haalands Wahl markierte dabei die Fortsetzung eines Wechselspiels in den vergangenen Jahren. Bei den letzten sechs Wahlen stellten der FC Liverpool und Manchester City immer abwechselnd den Gewinner, 2022 hatte Reds-Stürmer Mohamed Salah triumphiert. Letztmals war die Auszeichnung 2017 an einen Spieler gegangen, der nicht für einen der beiden Klubs spielte - Chelseas N'golo Kanté.

Kerr sorgt für Novum

Bei den Frauen sorgte Chelsea-Angreiferin Sam Kerr für ein Novum. Die Australierin ist nach ihrer Wahl 2022 die erste Spielerin, die die seit 2018 bestehende Wahl zum zweiten Mal in Folge gewann. Vier der sechs Auszeichnungen seit ihrer Einführung gingen damit an Chelsea-Spielerinnen.

Mit dem FC Chelsea liegt die 29 Jahre alte Kerr derzeit im Meisterschaftsrennen der englischen Super League, in der sie in 18 Spielen auf zehn Saisontore kommt. In der Champions League musste sie mit den Blues zuletzt im Halbfinale gegen den FC Barcelona die Segel streichen.