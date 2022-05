Wechsel nach Wien: Bayern schließt Kapitel Kühn

Nach seiner Leihe zu Erzgebirge Aue kehrt Nicolas Kühn nicht mehr zum FC Bayern zurück. Der 22-Jährige wechselt fest zu Rapid Wien.

Im Winter 2020 war er mit hohen Erwartungen von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt, nun verlässt Nicolas Kühn den Rekordmeister endgültig. Nach einem Leihjahr bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue, das er mit 27 Einsätzen, drei Toren und vier Assists beendete (kicker-Notenschnitt 3,31), schließt sich der 22-jährige Offensivmann dem SK Rapid in Wien an. Dort unterschrieb er bis Sommer 2026.

"Wir freuen uns darüber, dass sich Nicolas für den SK Rapid entschieden hat", sagt Sportdirektor Zoran Barisic über den dritten Sommerneuzugang nach Patrick Greil (Austria Klagenfurt) und Roman Kerschbaum (Admira). "Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, den wir schon sehr lange am Radar hatten, um den wir uns bereits sehr früh und auch sehr intensiv bemüht haben. Gemeinsam mit Sportkoordinator Steffen Hofmann und Chefscout Mathias Ringler haben wir uns in dieser Saison auch live im Stadion einen Eindruck von ihm verschafft. Seine Dynamik und technischen Fähigkeiten werden unser Offensivspiel beleben, vielseitiger und variabler machen."

Im Bayern-Trikot kam Kühn in 37 Drittligaspielen auf sechs Tore und drei Assists. "Wir bedanken uns bei Nic für seinen Einsatz bei den Bayern-Amateuren und wünschen ihm bei Rapid alles Gute für die Zukunft", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer.

Träger der goldenen Fritz-Walter-Medaille

Kühn, der über die Jugend von St. Pauli, Hannover 96 und RB Leipzig im Januar 2018 den Sprung in den Nachwuchs von Ajax Amsterdam schaffte und dort in der zweiten niederländischen Liga in zwei Jahren auf 43 Pflichtspiele kam, wurde 2019 die goldene Fritz-Walter-Medaille verliehen. Jetzt will er in Österreich erstmals regelmäßig erstklassig spielen. Sportkoordinator Steffen Hofmann spricht von einem "unglaublich spannenden Spieler" und freut sich, "dass genau 20 Jahre nachdem ich von Bayern München zum SK Rapid gewechselt bin, jetzt ein weiterer Spieler diesen Weg geht".

Auch Kühn kann seine kommende Aufgabe im grün-weißen Trikot kaum erwarten: "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zustande gekommen ist und freue mich schon enorm auf die neue Herausforderung und die kommenden Aufgaben mit meinen Mannschaftskollegen. Rapid ist der größte Verein in Österreich, und ich werde alles daransetzen, dass wir sowohl national als auch international erfolgreiche Spiele bestreiten."