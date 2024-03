Wechsel im rechten Rückraum bei HSG Bad Wildungen Vipers

Zur kommenden Saison nimmt die HSG Bad Wildungen einen Wechsel im rechten Rückraum vor: Während eine Spielerin den Handball-Bundesligisten in Richtung Ausland verlassen wird, kommt die neue Akteurin für die rechte Halbposition aus der Reserve eines Liga-Konkurrenten.

Zur neuen Saison verpflichten die Vipers Nina Strohmeier von der zweiten Mannschaft der HSG Blomberg-Lippe. Die Rückraumspielerin unterschreibt bei den Vipers einen Zweijahresvertrag.

Nina Strohmeier, die ihr Bundesliga-Debüt in der Partie zwischen Blomberg und den Vipers Ende 2022 gab, soll neue Impulse in den rechten Rückraum bringen. Mit ihrer Spielanlage und Übersicht soll die 1,78 Meter große Spielerin die Abwehrleistung der Vipers weiter ausbauen und zugleich auch das Umschaltspiel der Vipers voranbringen sowie mit ihrem Fleiß und Ehrgeiz auf dem Feld überzeugen.

Trainer Mart Aalderink sagt: „Mit Nina haben wir die nächste Verstärkung auf halbrechts. Nina hat uns im Probetraining schnell überzeugt und wird uns mit ihrer Größe direkt im Angriff und in der Abwehr helfen. Nina ist sehr fleißig, weiß was sie will und wird dafür hart kämpfen. Der kämpferische Charakter passt natürlich perfekt zu den Vipers."

„Ich freue mich in Bad Wildungen die Chance zu bekommen, meinen Traum zu erfüllen. Ich bin überzeugt davon, hier die optimalen Bedingungen für meine persönliche und sportliche Weiterentwicklung zu haben und freue mich Teil des Teams zu werden", so die 24-jährige Strohmeier.

Nieuwenweg geht

Zum Saisonende gehen wird dagegen Anouk Nieuwenweg - und zwar in Richtung Ausland. Nieuwenweg spielte zuletzt seit 2022 für die Vipers. „Ich denke, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist. Dazu habe ich von einem Verein ein Angebot bekommen, zu dem ich nicht nein sagen kann und möchte. Darauf freue ich mich sehr ", so die Niederländerin.

„Solch ein Abschied ist immer mit einem lachenden und weinenden Auge verbunden", erklärt Vipers-Geschäftsführer Uwe Gimpel. „Ich kann natürlich verstehen, dass Anouk sich ein solches Angebot nicht entgehen lassen möchte und wir wünschen ihr persönlich wie sportlich alles Gute auf dem weiteren Weg."