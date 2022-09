Was es mit dem Team 2006 auf sich hatte - und wer es zur WM schaffte

Heute vor 20 Jahren absolvierte das sogenannte "Team 2006" sein erstes Länderspiel. Warum gab es das überhaupt? Wer war dabei? Und für wen lohnte sich der Einsatz?

Was war das Team 2006?

Als Deutschland am 6. Juli 2000 den Zuschlag für die WM 2006 erhielt, war die EM 2000 erst seit vier Tagen vorbei - für die DFB-Elf allerdings schon etwas länger. Nicht zuletzt wegen des miserablen Abschneidens bei jenem Turnier formierte der Verband am 7. Oktober 2001 eine Auswahl namens "Team 2006", in der vor allem junge Spieler die Möglichkeit erhalten sollten, sich für die A-Nationalmannschaft zu empfehlen - und idealerweise für die Heim-WM 2006.

"Es ist gut, dass es so etwas im Hinblick auf die WM gibt und wir auch Spieler einladen können, die sich solch eine Nominierung durch gute Leistungen in der Bundesliga verdient haben und im erweiterten Fokus der A-Nationalmannschaft stehen", sagte Joachim Löw, der damalige Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann.

Wie viele Spiele bestritt das Team 2006 - und mit welcher Bilanz?

Zwischen September 2002 und November 2005 fanden insgesamt zehn Partien statt; je drei gegen eine türkische und schottische Auswahl, dazu zwei gegen Russland und je eine gegen Polen und Österreich. Erst im vierten Auftritt gelang gegen Russland (3:2) der erste von am Ende nur vier Siegen. Dazu kamen vier Remis und zwei Niederlagen. Das Publikuminteresse hielt sich in Grenzen: Fünfstellig war die Zahl der Zuschauer nie.

Wer trainierte das Team 2006?

In den ersten beiden Spielen fungierte Uli Stielike als Team-2006-Trainer, nach dessen Beförderung zur U 21 übernahm Erich Rutemöller, der schon seit 1994 für den DFB gearbeitet hatte.

Wer spielte im Team 2006?

Insgesamt kamen gleich 73 Spieler zum Einsatz, am häufigsten Torwart Simon Jentzsch, der sieben Partien bestritt. Zu den prominentesten Akteuren gehörten Mario Gomez, Arne Friedrich, Simon Rolfes oder Kevin Kuranyi.

Und wie viele Spieler schafften am Ende den Sprung zur WM 2006?

Vier. Arne Friedrich (6 WM-Einsätze), Tim Borowski (6), Mike Hanke (1) und Keeper Timo Hildebrand (0) gehörten dem deutschen WM-Kader an, der das Heimturnier als Dritter beendete. Aber auch etliche andere aus dem Team-2006-Kreis wurden A-Nationalspieler.