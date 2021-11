Warum Kommentatoren bei Barça-Spielen bis heute "Kaiserslautern" schreien

Das Europapokal-Duell zwischen Kaiserslautern und Barcelona 1991 ist nicht nur aus Pfälzer Sicht bis heute legendär. Auch bei den siegreichen Katalanen hat die Partie und deren Verlauf einen besonderen Stellenwert.

Es passierte im Halbfinal-Rückspiel 2009 zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona. Es ging um den Einzug ins Finale der Champions League, im Hinspiel hatten sich die Blues und die Blaugrana 0:0 getrennt. Dann das Rückspiel, in dem Chelsea - damals mit Michael Ballack in der Startelf - früh in Führung gegangen war und ab der 66. Minute auch noch in Überzahl spielte. Mit einem Bein standen die Engländer vor dem erneuten Finaleinzug, doch dann schlug Barças Iniesta in der dritten Minute der Nachspielzeit zu. Mit dem 1:1 zog Barcelona ins Endspiel ein.

Iniesta trifft gegen Chelsea, dann schreit der Kommentator: "Kaiserslautern"

Was vom legendären Skandalspiel an der Stamford Brigde hängen blieb, war nicht nur ein wütender Ballack, der in den Schlusssequenzen den norwegischen Referee Tom Henning Övrebö bestürmte. Es war auch eine zügig im Internet verbreitete Sequenz aus dem spanischen Radio, bei der der Kommentator nach Iniestas Tor unaufhörlich "Kaiserslautern, Kaiserslautern, Kaiserslautern" schrie.

Pep Guardiola 1991 im Fritz-Walter-Stadion. imago/WEREK

Während sich viele Fußballfans verwundert fragten, was der damalige Zweitligist mit dem Spiel auf der Insel zu tun hat, dürften die Anhänger der Roten Teufel schnell Bescheid gewusst haben: eine Referenz an den späten Treffer von Barças José Bakero im Fritz-Walter-Stadion 1991, der das frühe Aus des späteren Titelträgers gegen eben jenen FCK noch abwendete (2:0, 1:3).

Guardiola und deutsche Mannschaften: "Ich war in Kaiserslautern"

In der Tat steht "Kaiserslautern" beim FC Barcelona bis heute als Synonym für einen späten Lucky Punch nach einer schier ausweglosen Situation. So war es auch nicht verwunderlich, dass nach dem unglaublichen Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain 2017 (6:1 nach 0:4) Barça-Verteidiger Piqué sofort an 1991 erinnerte: "Sowas habe ich seit Bakero gegen Kaiserslautern nicht erlebt."

Eindruck hat Lauterns furioses Spiel damals übrigens auch bei einem hinterlassen, der damals auf dem Rasen im Fritz-Walter-Stadion stand: Pep Guardiola. Als der später Trainer der Katalanen war und im Viertelfinale der Saison 2008/09 die chancenlosen Bayern zunächst 4:0 gedemütigt hatte, warnte er vor dem Rückspiel. Deutschen Mannschaften sei in dieser Situation alles zuzutrauen: "Ich weiß das. Ich war in Kaiserslautern."

