Warnschuss in Baku: Wie reagiert Bayer 04 gegen Union?

Das Ergebnis stimmte, die Leistung nicht. Mit dem 1:0-Sieg bei Qarabag Agdam sicherte sich Bayer 04 zwar den Einzug in die K.-o-Phase der Europa League, doch vor dem Spiel gegen Union Berlin am Sonntag war die Darbietung zumindest ein Warnschuss.

Der elfte Pflichtspielsieg in Serie. Nach 16 Partien und 15 Erfolgen weiterhin unbesiegt. Und mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten bereits sicher für die K.-o.-Runde qualifiziert. Rein statistisch passte alles beim Leverkusener 1:0-Sieg bei Qarabag Agdam, den Bayer 04 durch einen von Victor Boniface verwandelten Handstrafstoß in der Nachspielzeit sicherstellte.

Aber das war dann auch mit den positiven Aspekten dieser Partie in Baku, nach der Bayer 04 den Gruppensieg und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale noch nicht sicher hat, weil Molde FK später am Abend beim BK Häcken 3:1 gewann.

Xhaka selbstkritisch, aber auch überzeugt

Gegen den aserbaidschanischen Meister und Pokalsieger setzte der Tabellenführer der Bundesliga, der nur moderat rotierte, seine Reihe von zuvor drei nicht mehr souveränen Partien fort. Der Erfolg in Baku war nicht nur wegen des späten Treffers ein glücklicher.

"Wir wissen, dass wir auf alle Fälle besser spielen müssen und können, aber wir haben gewonnen trotz des schwachen Spiels von uns", stellte Mittelfeldspieler Granit Xhaka selbstkritisch, aber auch selbstbewusst fest.

Seine Aussage, "ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können", belegt aber allenfalls die Überzeugung, die der Schweizer besitzt, was die Möglichkeiten seiner Mannschaft betrifft. Denn gegen Qarabag hätte die Werkself durchaus ihre erste Saisonniederlage erleiden können.

So genügte den Gastgebern eine klare Mann-gegen-Mann-Zuordnung, um Leverkusens Schaltzentrum aus dem Takt zu bringen. Den beiden Sechsern, Xhaka und Robert Andrich, stand fast durchweg jeweils ein Gegenspieler auf den Füßen.

Ungewohnte Leverkusener Fehler

In Verbindung mit nicht seltenen Fehlpässen brachte dies das Leverkusener Spiel zum einen über weite Strecken zum Stottern. Zum anderen offenbarte das Team von Xabi Alonso Abstimmungsprobleme in der Defensive, war anfällig für lange Pässe in die Tiefe (Alejandro Grimaldo) und schaffte es wiederholt nicht, die Abstände zwischen den Linien klein zu halten.

Jonas Hofmann, der mit dem ebenfalls in der 61. Minute eingewechselten Jeremie Frimpong für die letztlich entscheidende Leverkusener Überlegenheit in der Schlussphase sorgte, stellte fest: "Qarabag ist uns besser als im Hinspiel angelaufen. Wir hatten nicht viel Platz übers Zentrum zu spielen, aber wir haben auch wenig Lösungen gefunden in der Offensive. Wir hatte nicht die Spielkontrolle, die wir sonst an den Tag legen, haben viele einfache Fehler gemacht."

Eine Mängelliste, die deutlich länger ausfiel als in den drei vorangegangenen Partien gegen Freiburg (2:1), in Sandhausen (5:2) und bei der TSG Hoffenheim (3:2), in denen Bayer 04 am Ende jeweils verdient siegte, aber jeweils einen mehr oder weniger kurzen Kontrollverlust erlitten hatte und zittern musste.

Fragen vor Union-Spiel

So stellen sich vor dem Spiel gegen Union Berlin am Sonntag entscheidende Fragen: Reicht wirklich die reine Manndeckung, um Bayers bislang so glänzendes Offensivspiel zu stoppen? Oder bewirkt der Qualitätszuwachs, der nach der Einwechslung der Stammkräfte Hofmann und Frimpong offensichtlich wurde, dass der Bayer-Express zwangsläufig auf Touren kommt?

In Baku kam keiner der vier von Beginn spielenden Offensivkräfte auch nur annähernd an seine Bestform heran: Nicht Amine Adli, nicht Nathan Tella, auch nicht Florian Wirtz oder Victor Boniface. Auch die ständigen Leistungsträger wie Xhaka oder Alejandro Grimaldo glänzten nicht.

Sollte sich die Elf von Xabi Alonso ihre nahezu kollektive Leistungsdelle in Baku nur genau für dieses Spiel genommen haben, wäre das Timing geglückt. Gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) müsste sie dann aber eine ähnliche Reaktion zeigen wie nach dem am Ende glücklichen 2:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel bei Molde FK.

Damals schrammte Bayer 04 mit einer besseren B-Elf nach einem fehlerhaften und teilweise fahrlässigen Auftritt in den zweiten 45 Minuten knapp an einem Unentschieden vorbei, um drei Tage später im Derby gegen den 1. FC Köln beim 3:0-Sieg eine absolute Topleistung abzuliefern.

So wird die Partie gegen ein kriselndes Union zur Bewährungsprobe. Jetzt muss sich zeigen, wie Xhaka und Co. mit den Erkenntnissen der vergangenen vier Partien umgehen. Ob es - trotz vier Siegen - zu der vielzitierten Reaktion kommt, oder doch ernsthafter Bedarf zum Nachjustieren besteht.