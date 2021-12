"Waren super reif" - Klopp findet den Spaß am Merseyside-Derby

Mit wunderbar herausgespielten Treffern und insgesamt souverän gewann der FC Liverpool das Merseyside-Derby beim FC Everton. Am Ende wurde so sogar Jürgen Klopp ein Fan des Duells mit Stadtrivalen.

"Das Derby heute mochte ich, weil es ein Fußballspiel war und es keine brutalen Fouls gab. Wir waren super reif und abgeklärt und hätten eigentlich schon vor dem 1:0 in Führung gehen können. Den Kopfball von Joel (Matip; d. Red.) macht er in neun von zehn Fällen rein", meinte der deutsche Coach nach der Partie bei "Sky", in der der Ex-Schalker schon nach zwei Minuten freistehend am Tor vorbeigeköpft hatte.

Die in der Vergangenheit allzu emotionalen Derbys mit dem Stadtrivalen hatten dem Liverpool-Coach in der Vergangenheit dagegen nur selten gefallen. Dass dies am Mittwoch anders war, lag insbesondere am Umgang seines Teams mit der Situation. "So ein Spiel kann schon mal überkochen, aber das war heute gar nicht so. Wenn wir uns auf so eine ganz emotionale Linie einlassen, wie es der Gegner heute auch wollte, wo ist dann der Vorteil?", so Klopp.

43 Tore? "Die Überzeugung ist schon groß"

Auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, der fast aus dem Nichts gefallen war, aber die Kulisse im Goodison Park wieder ins Spiel brachte, änderte wenig am Auftritt der Reds. Ein solcher "kleiner Lapsus" wie beim 1:2 könne schon passieren, wenn man zuvor so überlegen war, konstatierte Klopp. "Aber wir haben gewusst: Wenn wir weiter so hoch stehen, können sie uns gar nicht packen." In der Tat konnte Everton nach der Pause kaum Gefahr erzeugen, während der LFC zwei Treffer nachlegte.

Überhaupt die Offensive. Zum dritten Mal in Folge erzielten die Reds vier Tore in einem Ligaspiel. 43 geschossene Tore sind Bestwert in der Premier League - satte zehn Treffer vor Tabellenführer Chelsea als Nummer zwei in dieser Statistik. "Wir waren schon immer gut, im Moment machen wir die Dinger eben rein. Die Überzeugung ist schon groß. Und wie wir die Tore rauspielen, ist schon toll. 'Mo' (Salah; d. Red.) war wieder unnachahmlich und chippt ihn da ins lange Eck", schwärmte Klopp insbesondere vom sehenswerten 2:0 des Ägypters.

Salahs Lacher über den Ballon d'Or

Apropos Salah. Nach seinem erneuten Doppelpack führt der 29-Jährige die Torjägerliste der Premier League mit 13 Toren aus 14 Spielen mit vier Treffern vor Jamie Vardy (Leicester City) an - gefolgt von seinen beiden Teamkollegen Diogo Jota (acht) und Sadio Mané (7). Die Eingespieltheit mit seinen Kollegen sei dabei ein Schlüssel zum Erfolg: "Wir sind jetzt fünf, sechs Jahre zusammen und kennen uns gut."

Genug hat Salah damit naturgemäß noch längst nicht. "Es ist unglaublich, hier vier Tore zu schießen, bei ManUnited waren es fünf. Das zeigt, dass wir in der Liga einen guten Job machen", so der Stürmer, der gerade auch von sich selbst "auf noch viele mehr" hofft. Angesprochen auf seinen siebten Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or am Dienstag musste Salah erst einmal laut lachen - und fügte dem grinsend hinzu: "Kein Kommentar."