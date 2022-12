War der Ball im Aus? Tanaka schätzt die Szene ein

Japan hat mit 2:1 gegen Spanien gewonnen und die "deutsche Gruppe" auf Platz eins abgeschlossen. Der Siegtreffer sorgt allerdings für Diskussionen.

Durch eine 0:1-Niederlage gegen Costa Rica hatten die Japaner ihre gute Ausgangslage durch den Sieg gegen Deutschland wieder aus der Hand gegeben. Gegen bisher starke Spanier musste für Samurai Blue ein Sieg hier, um sicher das Achtelfinale zu buchen und nicht auf das Parallelspiel schauen zu müssen.

Zur Pause sah nichts nach einem Sieg der Asiaten aus, nach vorne ging fast nichts, Spanien war klar besser und führte hochverdient mit 1:0. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Japan auf, erzielte binnen weniger Minuten zwei Treffer. Aber der zweite sorgte für Diskussionen, denn zunächst wurde er nicht gegeben, da der Linienrichter die Kugel vor Kaoru Mitomas Flanke im Aus gesehen hatte. Nachdem sich der VAR einschaltete, zählte das Tor doch. Eine ganz enge Entscheidung, der Ball kann nur noch Millimeter auf der Linie gewesen sein. Auch der Torschütze hatte nicht genau gesehen, ob der Ball im Aus war. Ao Tanaka gab deswegen fair zu: "Ich wäre daher auch nicht enttäuscht gewesen, wenn das Tor nicht gegeben worden wäre."

Aber der Treffer zählte eben, was letztlich entscheidend war, denn aufopferungsvoll kämpfende Japaner brachten den 2:1-Sieg gegen nun nicht mehr so zwingende Spanier über die Zeit. Dieser Dreier reichte sogar zu Platz 1 in einer Gruppe mit Spanien (Zweiter) und Deutschland (als Dritter raus). Im Achtelfinale wartet nun am Montag (16 Uhr) Kroatien.

Tanaka will nichts von einem Wunder wissen

"Jeder spricht von einem Wunder, aber das sehe ich nicht so. Wir sind immer aggressiver geworden. Ich hatte das Gefühl, dass Spanien nach Deutschlands 3:2 nicht mehr so angegriffen hat", so der Düsseldorfer Tanaka. "Wir waren noch nie im Viertelfinale, das wollen wir jetzt schaffen." Mit den Deutschen hatte der Siegtorschütze dagegen wenig Mitleid: "Das ist Fußball."

Mit diesem Ausgang der Gruppe hatten wohl die wenigstens gerechnet. Für die Japaner darf das als großer Erfolg gewertet werden. "Wir haben mit Deutschland und Spanien zwei der besten Teams der Welt geschlagen, das gibt uns viel Selbstvertrauen. Wir haben zwar noch viel zu lernen, aber wir können gewinnen, Asien kann gewinnen", war Coach Yoshiro Moriyama voll des Lobes.