Wann öffnet das Transferfenster? Die Managerspiel-Termine im Überblick

Keine drei Tage nach Saisonende erreichten uns die ersten Nachfragen zur Saison 2022/23. Wann wird der Transfermarkt geöffnet, welche Neuerungen gibt es, wie geht ihr mit der WM in Katar um? Hier gibt es eine Übersicht zu den wichtigsten Termine für die neue Saison.

Spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga: Mario Götze, Sadio Mané und Karim Adeyemi. picture alliance, imago images

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Würfelte Corona in den vergangenen Jahren die Saison etwas durcheinander, ist es diesmal die WM in Katar, die für einen abweichenden Ablauf sorgt. Entsprechend wird es in diesem Jahr das vermutlich längste Wintertransferfenster der Geschichte geben. Aber auch die Regeländerungen zur neuen Saison spielen bei der Planung eine Rolle.

Ab wann kann ich meinen Kader zusammenstellen?

Die 3. Liga startete 2021/22 als erstes in die Saison, in diesem Jahr wird die 2. Liga noch etwas früher beginnen. Entsprechend öffnet der Transfermarkt für alle Ligen unterschiedlich. Du kannst bereits ab sofort Spieler auf deine Merkliste packen, aber erst mit der Öffnung des Transfermarkts kannst du deinen Kader zusammenstellen.

Öffnung Transfermarkt

- Bundesliga: Montag, 18. Juli 2022

- 2. Bundesliga: Montag, 4. Juli 2022

- 3. Liga: Montag, 11. Juli 2022

Wann schließt der Transfermarkt?

Hier ändert sich nichts. Der Transfermarkt schließt mit dem geplanten Anpfiff des ersten Spiels. Wer zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Kader hat, kriegt für den 1. Spieltag keine Wertung und kann entsprechend noch eine weitere Woche seinen Kader zusammenstellen.

Schließung Transfermarkt

- Bundesliga: Freitag, 5. August 2022, 20:30 Uhr

- 2. Bundesliga: Freitag, 15. Juli 2022, 20:30 Uhr

- 3. Liga: Freitag, 22. Juli 2022, 19 Uhr

Kann ich bis zur Winterpause nicht mehr wechseln?

Doch, es gibt im Managerspiel Interactive ab der neuen Saison eine Wechselmöglichkeit nach dem Deadline Day. Wir gehen damit dem Wunsch nach, das reale Transferfenster noch besser abzubilden. Mehr dazu hier.

Transferfenster nach dem Deadline Day

- Bundesliga: Von Montag, 5. September 2022, 12 Uhr bis Freitag, 9. September 2022, 20:30 Uhr

- 2. Bundesliga: Von Montag, 5. September 2022, 12 Uhr bis Freitag, 9. September 2022, 18:30 Uhr

- 3. Liga: Von Dienstag, 6. September 2022, 12 Uhr bis Freitag, 9. September 2022, 19:00 Uhr

Wie läuft das mit dem Wintertransferfenster und der WM in Katar?

Von Mitte November bis Mitte Januar macht der deutsche Profifußball Winterpause. In diesem Zeitraum findet die Fußball-WM in Katar statt. Der Wintertransfermarkt des Managerspiel Interactive öffnet entsprechend nach der Auswertung des letzten Spieltags davor und schließt mit dem Beginn des ersten Spieltags danach.

Wintertransferfenster

- Bundesliga: Von Montag, 14. November 2022, 12 Uhr bis Freitag, 20. Januar 2023, 20:30 Uhr (zwischen 15. und 16. Spieltag)

- 2. Bundesliga: Von Montag, 14. November 2022, 12 Uhr bis Freitag, 28. Januar 2023, 18:30 Uhr (zwischen 17. und 18. Spieltag)

- 3. Liga: Von Dienstag, 15. November 2022, 12 Uhr bis Freitag, 13. Januar 2023, 19:00 Uhr (zwischen 17. und 18. Spieltag)

Gibt es ein weiteres Transferfenster nach dem Ende des realen Wintertransferfensters?

Auf die Option verzichten wir in diesem Jahr, da wir davon ausgehen, dass die meisten User ihre Transfers bis zum Neustart im Januar getätigt haben werden. Für die Saison 2023/24 wird diese Option aber noch geprüft.

Zum Managerspiel