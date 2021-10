Walther-Bensemann-Preis 2021 geht an Clarence Seedorf

Der Walther-Bensemann-Preis geht in diesem Jahr an Clarence Seedorf, wie die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur am Donnerstag bekanntgab. Der viermalige Champions-League-Sieger wird die Ehrung bei einer Gala in Nürnberg am 29. Oktober persönlich entgegennehmen.

"Wir müssen zurückgeben, was wir, wie ich, bekommen haben": Clarence Seedorf. imago images/Sportimage