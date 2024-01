Walter bekommt endlich "Luxusprobleme"

Die Aussicht, im qualitativ aufgerüsteten Kader auf eigentlich allen Positionen die freie Auswahl zu haben, sollte das große Plus für Tim Walter im Aufstiegskampf sein. Tatsächlich musste der HSV-Trainer im ersten Halbjahr vielfach improvisieren. Erst jetzt "drohen" endlich Luxusprobleme.

Sebastian Schonlau hat sein Aufbauprogramm längst intensiviert, soll im Februar wieder fester Bestandteil einer Mannschaft sein, die sich nun nach und nach vervollständigt: Ignace van der Brempt feierte beim 2:0 auf Schalke ein starkes Comeback als offensivfreudiger und kaum zu haltender Rechtsverteidiger, Ludovit Reis kehrte zum Rückrundenstart immerhin wieder als Joker zurück und drängt in die Startelf, obwohl Immanuel Pherai sich akklimatisiert hat in Hamburg und auf der Achterposition durch Torgefährlichkeit besticht; Miro Muheim feiert nach verbüßter Rotsperre am Sonntag gegen den Karlsruher SC sein Debüt in 2024 und zwingt den grundsoliden Vertreter Moritz Heyer wieder in die Reserverolle; Masaya Okugawa absolvierte seinen Einstand als HSV-Profi, erweitert den Handlungsspielraum in der Offensive.

Für Walter bedeutet das: Er hat zwar bereits dahingehend von der Kaderbreite profitiert, dass er gravierende Langzeitausfälle einigermaßen kompensieren konnte, der 48-Jährige aber bekommt erst jetzt jenen Konkurrenzkampf, den er sich für diese Spielzeit gewünscht hatte.

Klar ist: Härtefälle zeichnen sich nicht nur bei der Besetzung der Startelf ab, sondern künftig auch schon bei der Kadernominierung. Wenn Schonlau zurückkehrt - das erklärte Ziel ist die Auswärtspartie bei Hertha BSC - müssen die zuletzt funktionierenden Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos um den Platz neben ihm kämpfen. Dennis Hadzikadunic droht dann sogar ein Platz auf der Tribüne.

Okugawa "vergrößert unsere Qualität und Kaderbreite"

Gleiches könnte für Levin Öztunali gelten. Der mit großen Erwartungen von Union Berlin verpflichtete Offensivallrounder kam auf dem linken Flügel nicht an Jean-Luc Dompé vorbei, obwohl der Franzose während der Hinserie schwächelte. Seit der Vorbereitung und auskurierten Hüftproblemen wirkt Dompé wieder spritzig und befreit, überzeugte auch zum Start und hat zudem Augsburg-Leihgabe Okugawa im Nacken. Von dem Japaner sagt Sportdirektor Claus Costa: "Er vergrößert unsere Qualität und Kaderbreite."

Qualität und Kaderbreite, so war im Sommer der Plan von Costa und Sportvorstand Jonas Boldt, sollten für Luxusprobleme sorgen - wenn auch noch Schonlau zurück ist, bestehen diese tatsächlich.