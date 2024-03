Wales und Polen im ÖFB-Bilanz-Check

1954/1955 (2x Wales)

Gegen Wales erlebte Österreich einen erfolgreichen Start in der Länderspiel-Historie. In den 50er Jahren traf man gleich zweimal auf die Briten, dabei konnten beide Testspiele am 9. Mai 1954 (2:0) sowie am 23. November 1955 (2:1) für sich entschieden werden. Gerhard Hanappi (hier links im Bild gegen die BRD) erzielte im zweiten Duell einen Treffer. IMAGO/Horstmüller