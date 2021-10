Waldhof: Als "verschworener Haufen" zum Derbysieg

Waldhof Mannheim hat das Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0 gewonnen - ein Sieg, dem Mannheims Trainer Patrick Glöckner einen wesentlich höheren Stellenwert einräumte als "nur" drei Punkte.

Angesichts turbulenter Wochen, die mit einem größeren Corona-Ausbruch in der Mannschaft und der Absage des Spiels gegen 1860 begannen und im Bekanntwerden der Entlassung von Sportlichen Leiter Jochen Kientz direkt vor dem Pokalspiel gegen Union Berlin mündeten, rief der Auftritt gegen Saarbrücken beim Chefcoach der Kurpfälzer "pure Erleichterung" hervor. "So eine Leistung, so eine Power auf den Platz zu bringen, nach dem, was in den letzten Wochen war, das ist nicht normal im Fußball", zeigte sich Glöckner stolz und verwies am Mikrofon von MagentaSport als Begründung auf den "extrem krassen Teamgeist" seiner Mannschaft.

So eine Leistung, so eine Power auf den Platz zu bringen, nach dem, was in den letzten Wochen war, das ist nicht normal im Fußball. Patrick Glöckner

Die ließ sich weder von den medialen Störfeuern im Vorfeld der Partie noch durch den frühen verletzungsbedingten Ausfall von Adrien Lebeau, den Dominik Martinovic bereits nach neun Minuten ersetzen musste, aus der Bahn werfen. "Das zeichnet uns ja aus, der eine geht raus, der andere kommt rein", betonte Glöckner die Stärke der Mannheimer von der Bank. Diese bewies das Team dann auch mit dem Siegtreffer, bei dem der ebenfalls eingewechselte Joseph Boyamba nach Vorarbeit von Martinovic einen "durchgemurmelten Ball" (Boyamba) über die Linie drückte.

Auch wenn sich die Fans mit Spruchbändern gegen Geschäftsführer Markus Kompp wandten, scheinen sich die vergangenen Wochen auf Mannschaftsgefüge und Zusammenhalt zwischen Fans und dem Team nicht negativ ausgewirkt zu haben. "Wir sind einfach eine Familie und stehen zusammen", fasste Boyamba die aktuelle Stimmung in der Glöckner-Elf zusammen, die sowohl er als auch sein Trainer als "verschworenen Haufen" betitelten.

Eine Mannschaft schlägt immer elf Individualisten - und wir haben eine Mannschaft plus Individualisten, die Fußball spielen können. Patrick Glöckner

Dieser "verschworene Haufen" darf sich nun über zwei freie Tage freuen - ein Versprechen, das Glöckner aus seiner "Trickkiste" geholt hatte, um das Team im Vorfeld der Partie "noch ein Stück voranzutreiben." Am kommenden Wochenende steht dann das Duell bei Freiburg II an. Ob Lebeau dann schon wieder einsatzbereit ist, ist fraglich. Sicher ist für Glöckner aber: "Wir stecken das als Team weg. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, und dann werden wir ihn in den nächsten Wochen wieder hinkriegen."

Schließlich kann Mannheim angesichts der Leistung gegen Saarbrücken mit breiter Brust ins Breisgau reisen - im Gepäck einen Platz in der Spitzengruppe sowie Glöckners Wissen: "Eine Mannschaft schlägt immer elf Individualisten - und wir haben eine Mannschaft plus Individualisten, die Fußball spielen können. Das macht momentan die Kombination gut."