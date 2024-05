WAC und Manfred Schmid gehen nach Saisonende getrennte Wege

Paukenschlag beim Wolfsberger AC. Wie die Kärntner offiziell vermelden, wird das Dienstverhältnis mit Cheftrainer Manfred Schmid zum Ende der Europacup-Play-off-Spiele aufgelöst. Der ehemalige Austria-Wien-Coach hatte den WAC erst im März 2023 übernommen.

Die Wege des Wolfsberger AC und von Cheftrainer Manfred Schmid werden sich nach Ablauf der aktuellen Saison trennen. Wie die Kärntner in einer offiziellen Aussendung bekanntgeben, wird das ursprünglich bis Sommer 2025 gültige Dienstverhältnis mit dem 53-jährigen Wiener bereits zum Ende der Europacup-Play-off-Spiele aufgelöst. Das ist das Ergebnis eines persönlichen Gesprächs zwischen Präsident Dietmar Riegler und dem ehemaligen Coach der Wiener Austria.

"Es ist eine absolut saubere und vernünftige Trennung. Ich bin Präsident Riegler für das ehrliche und offene Gespräch sehr dankbar. Dementsprechend werden wir nach einer eineinhalb-jährigen Zusammenarbeit im Guten auseinandergehen. Ich freue mich, dass ich den WAC mit einer soliden sportlichen und finanziellen Basis übergeben kann. Jetzt liegt mein voller Fokus auf den verbleibenden Spielen, in denen wir unser Ziel noch erreichen wollen", äußert sich Schmid zu seinem Ende im Lavanttal.

Meistergruppe verpasst

Der gebürtige Wiener übernahm den WAC im März 2023 und folgte damit auf Robin Dutt. In einer sportlich schwierigen Situation konnte er die strauchelnden Kärntner stabilisieren und als Sieger der Qualifikationsgruppe in das Europacup-Play-off-Halbfinale führen. Dort musste man sich allerdings Austria Lustenau geschlagen geben. In der aktuellen Saison schrammte man erneut an der Teilnahme für die Meistergruppe vorbei, konnte sich zuletzt nach einem 4:0-Auswärtssieg bei Schmids Ex-Klub Austria Wien aber an die Spitze der Qualifikationsgruppe setzen und die Teilnahme am Europacup-Play-off fixieren. Insgesamt steht WAC-Coach in bisher 44 Pflichtspielen bei 17 Siegen, 14 Remis und 13 Niederlagen.

Beim abschließenden Ligaspiel gegen die WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie in den verbleibenden Play-off-Partien wird Schmid noch auf der Trainerbank der Wolfsberger Platz nehmen, ehe sein Abschied aus dem Lavanttal erfolgt. "Wir hatten ein langes konstruktives und wertschätzendes Gespräch, in dem wir gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen sind. Ich möchte mich bei Manfred Schmid bedanken und wünsche mir noch erfolgreiche Spiele im Play-Off", sagt Präsident Riegler zum Abschied.