Vorfall vor Landespokalspiel: Fischkadaver und Buttersäure in Aue-Block verteilt

Vor dem Spiel im sächsischen Landespokal bei Budissa Bautzen haben Unbekannte eine Attacke auf die Fans von Erzgebirge Aue verübt.

Unbekannte hatten es in Bautzen auf die Fans von Erzgebirge Aue abgesehen. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

In der Nacht zum Samstag hatten die Täter im Gästeblock des Stadion Müllerwiese in Bautzen Fischkadaver und Buttersäure verteilt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Verunreinigungen wurden von der Feuerwehr mit 5000 Litern Wasser entfernt, der Gästeblock desinfiziert.

Nach einer Sicherheitsberatung mit den Vereinen entschied die Polizei schließlich, das Achtelfinale im sächsischen Landespokal wie geplant anpfeifen zu lassen. Drittligist Aue siegte bei Oberligist Budissa durch Tore von Ivan Knezevic (32.), Elias Huth (51., 64.) und Lenn Jastremski (82.) mit 4:0 und sicherte sich das Ticket fürs Viertelfinale.

Volkmar Beier, Vizepräsident Spielbetrieb des Sächsischen Fußballverbandes, sagte dem MDR: "Der Heimverein hat am Vormittag schnell und verantwortungsvoll reagiert. In der gemeinsamen Absprache aller Spieltagsbeteiligten gegen 12:30 Uhr wurde entschieden, das Spiel wie geplant durchzuführen. Ein Dank geht auch an Aue für das kooperative Handeln."