Vor Messi und De Bruyne: Haaland ist Europas Fußballer des Jahres

Torschützenkönig in den größten Wettbewerben, die wichtigsten Vereinstitel allesamt gewonnen: Erling Haaland ist Europas Fußballer des Jahres. Dahinter muss sich auch Lionel Messi anstellen.

Spätestens jetzt ist er im Kreis der großen Weltstars des Fußballs angekommen: Erling Haaland ist Europas Fußballer des Jahres. Für den 23 Jahre alten Norweger, der Weltmeister Lionel Messi und seinen Vereinskameraden Kevin De Bruyne auf die Ränge verwies, ist es die erste große individuelle Auszeichnung.

Die Vereinssaison 2022/23 prägte im europäischen Fußball kein Spieler so wie Haaland, der in seinem ersten Jahr bei Manchester City die Erwartungen sogar noch übertraf. 36 Tore in 35-Premier-League-Spielen machten den Linksfuß nicht nur zum Torschützenkönig vor Bayerns Harry Kane (damals Tottenham, 30 Treffer), sie bedeuteten auch einen neuen Torrekord für eine Premier-League-Saison. Im ersten Anlauf.

Mit den Skyblues triumphierte Haaland auf ganzer Linie, der Gewinn des FA Cup und der Erfolg - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte - in der Champions League sorgten für das eindrucksvolle und verdiente Triple. Manchester City war die beste Klubmannschaft der vergangenen Saison, Haaland - mit zwölf Toren in elf Spielen auch Torschützenkönig der Champions League - ihr bester Spieler.

Beim UEFA-Award, der in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker vergeben wird, landete Haaland mit 352 Punkten auf dem ersten Platz. Die Stimmberechtigten, darunter auch ein kicker-Journalist, konnten für ihre drei Favoriten fünf, drei und einen Punkt vergeben.

Auf dem zweiten Rang folgt Weltmeister Messi (227 Punkte), der 2022/23 in 41 Pflichtspielen für Paris St. Germain immerhin 21 Tore und 20 Vorlagen anhäufte. Triple-Sieger De Bruyne (225 Punkte), der in 49 Pflichtspielen neben zehn eigenen Toren 31 (!) Treffer vorbereitete, wurde hauchdünn dahinter Dritter.

Die Plätze 4 bis 11 auf einen Blick:

4. Ilkay Gündogan (ManCity, jetzt Barcelona/Deutschland) - 129 Punkte

5. Rodri (ManCity/Spanien) - 110 Punkte

6. Kylian Mbappé (PSG/Frankreich) - 82 Punkte

7. Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) - 33 Punkte

8. Marcelo Brozovic (Inter, jetzt Al-Nassr/Kroatien) - 20 Punkte

9. Declan Rice (West Ham, jetzt Arsenal/England) - 14 Punkte

10. Alexis Mac Allister (Brighton, jetzt Liverpool /Argentinien) - 12 Punkte

11. Jesus Navas (Sevilla/Spanien) - 6 Punkte