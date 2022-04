Vor Entscheidungsspiel: Eisbären kritisieren Finalansetzungen

Die Eisbären Berlin haben vor dem entscheidenden Spiel fünf im Halbfinale gegen die Adler Mannheim den von der DEL angesetzten Spielplan für die Finalserie kritisiert.

Im Falle eines Sieges am Donnerstag gegen Mannheim müssten die Eisbären schon am Freitag in Finalspiel eins gegen München ran. imago/Mario Stiehl