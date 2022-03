Vor DFB-Bundestag: Zwanziger, Keller und Grindel schalten sich ein

Am Freitag fällt beim DFB-Bundestag in Bonn die Entscheidung, ob Bernd Neuendorf oder Peter Peters neuer Verbandspräsident wird. Am Wochenende brachte Peters die drei Ex-Präsidenten Zwanziger, Keller und Grindel zusammen. Diese planen ein gemeinsames Statement.

War Teil der dreieinhalbstündigen Zusammenkunft: Dr. Theo Zwanziger. imago/foto2press