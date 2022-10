Vor der großen Prüfung Bayern: So klein ist Viktoria Pilsen wirklich

Der FC Viktoria Pilsen ist so etwas wie das Team der Stunde im tschechischen Fußball - in der Champions League aber nicht nur gegen Bayern heute krasser Außenseiter. Das zeigen folgende Fakten.

National erfolgreich, in der Champions League aber noch ein relativ unbeschriebenes Blatt: Viktoria Pilsen. IMAGO/CTK Photo

Zum vierten Mal nimmt Viktoria Pilsen bereits an der Champions League teil - und hat an diesem frühen Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das große Gastspiel beim FC Bayern München vor der Brust. Für den tschechischen Vertreter kein unbekannter Gegner - haben die Pilsener nämlich neben Duellen mit Milan und Barcelona 2011/12 oder Real Madrid 2018/19 auch schon mit dem deutschen Rekordmeister die Wege gekreuzt: 0:5 in München und 0:1 vor heimischer Kulisse hieß es im Herbst 2013.

Doch auch wenn vier Teilnahmen an der Königsklasse beachtlich sind und der 1911 gegründete Klub aus der 175.000-Einwohner-Stadt zwischen 2011 und 2022 sechsmal Meister wurde: Viktoria Pilsen ist im Vergleich zu den großen Adressen des europäischen Fußballs eine kleine Nummer. Wie klein, das verdeutlichen folgende Zahlen und Fakten:

CL-Erfahrung: Ganz Pilsen ist fast ein halber Müller

1. In Summe haben Viktoria Pilsens Spieler erst die Erfahrung von 72 Champions-League-Spielen. Zum Vergleich die direkten Kontrahenten in Gruppe C: Inter Mailands Kader kommt auf 496 Spiele, Barcelona auf 838 und Bayern München auf 839. Allein Bayern-Kapitän Manuel Neuer (130) oder Offensivgeist Thomas Müller (136) haben jeweils mehr CL-Erfahrung als ganz Viktoria.

2. Allein Inters Kader hat mit 72 erzielten Champions-League-Toren genauso viele Treffer erzielt wie Pilsens Kader Einsätze hat.

3. Der ehemalige Profi Marek Bakos ist mit drei Toren Pilsens Rekordtorjäger in der Champions League. Diese hat der Stürmer 2011/12 (zwei) und 2013/14 (eins) erzielt. Bei Inter ist der frühere Star Adriano mit 14 Toren Rekordtorjäger, während diese Positionen bei den Bayern der jetzige Barcelona-Akteur Robert Lewandowski (69 Tore) und bei Barça Legende Lionel Messi (120 Tore) halten.

4. Im aktuellen Kader der Pilsener haben sämtliche Spieler in Summe drei Champions League-Tore erzielt. Mailands Kader kommt auf 72 CL-Tore, Barcelonas auf 146 und das aktuelle Personal von Bayern München auf 153.

5. Unter den 69 Spielern mit Champions-League-Erfahrung bei Inter, Bayern und Barcelona gibt es nur 29, die weniger Spiele absolviert haben als Pilsens Kader insgesamt (20 Spiele).

6. Der erfahrenste Königsklassenakteur bei Viktoria ist Radim Reznik, der zehn Spiele bestritten hat. Während 19 Spieler in Pilsens Kader mit CL-Erfahrung weniger als zehn Partien in diesem Wettbewerb absolviert haben, sind es bei Inter, Barcelona und Bayern zusammen (!) nur 13 Spieler mit zehn oder weniger Spielen.

7. Viktoria Pilsen kommt auf insgesamt 20 Champions League-Spiele. Der FC Barcelona hat dagegen 281 Partien in der Königsklasse absolviert, der FC Bayern 274 und Inter 133.

Kommt bereits auf 136 Champions-League-Spiele - ganz Viktoria Pilsen erst auf 72: Bayern-Profi Thomas Müller. IMAGO/Eibner

8. Der deutsche Rekordmeister hat in der Champions League die zweitmeisten Tore überhaupt verbucht: 562. Barça steht mit 556 in dieser Liste auf Rang 3. Inter liegt auf Platz 16 mit 182 erzielten Treffern. Pilsen steht erst bei 18 Erfolgserlebnissen.

9. Bayern hat derweil bereits in 18 Saisons mehr als 18 Tore geschossen, Barcelona in 14 und Inter immerhin in einer Saison (2002/03). Der Klub aus Katalonien erzielte 1999/00 sogar 45 Treffer. Das ist mehr, als Pilsen vor dieser CL-Saison insgesamt Tore kassiert hat (44). Dazu muss aber gesagt werden, dass es damals noch die Zwischenrunde mit sechs zusätzlichen Partien gegeben hat; dafür aber kein Achtelfinale. Damals schied Barça im Halbfinale aus.

10. Demgegenüber haben die Münchner in nur sieben Spielzeiten in der Königsklasse weniger als 18 Tore geschossen (zuletzt 2018/19 mit 16). Barcelona hat in zehn Saisons weniger als 18 Tore erzielt (zuletzt vergangene Saison mit nur mageren zwei), Inter in zwölf.

11. Pilsen hat vier CL-Teilnahmen zu verzeichnen. Danach folgt unter den Gruppengegnern Inter mit viermal so vielen Teilnahmen (16). Bayern München kommt auf 26, der FC Barcelona auf 28 - und damit auf siebenmal so viele wie die Tschechen.

Pilsen träumt von der K.-o.-Runde, für Bayern geht es da erst los

12. Während Pilsen noch nie die Gruppenphase überstanden hat, haben Inter (elf), Barça (22) und Bayern (24) jeweils in mehr als 70 Prozent der Fälle die nächste Runde verbucht.

13. Der FC Bayern hat gleich sechs Finalteilnahmen vorzuweisen - was mehr ist, als Pilsen überhaupt an der Champions League teilgenommen hat (vier). Barcelona hat fünfmal ein Finale bestritten, während Inter einmal unter José Mourinho im Finale stand und damals direkt das Triple gewann. Bayern hat von den sechs Finalspielen drei gewonnen, Barcelona vier.

14. Pilsens Stadion, die "Doosan Arena", ermöglicht Platz für 11.692 Zuschauer. Das Giuseppe Meazza in Mailand fasst 80.018 Zuschauer, das Camp Nou in Barcelona 99.354 - und die Allianz-Arena in München bietet Platz für maximal 75.024 Zuschauer.