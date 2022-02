Von Lilles Meisterglanz ist wenig übrig - außer in der Königsklasse

Die Form des französischen Champions OSC Lille vor dem Duell mit dem europäischen Champion Chelsea ist bescheiden. Die "Doggen" fügten Thomas Tuchel zu seiner PSG-Zeit jedoch einmal eine Klatsche zu - Hoffnung kann auch ein junger Kanadier machen.

Das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League definiert bisher eine ansonsten (erwartet) schwache Saison der Lillois. In der ausgeglichenen Gruppe mit Wolfsburg, Sevilla und Salzburg setzte sich der LOSC überraschend als Erster durch: Nach einem schwachen Start mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen gewann er zum Schluss gegen jeden der drei Konkurrenten und kassierte insgesamt nur vier Gegentore.

Von solchen Erfolgen sind die Nordfranzosen in der Ligue 1 weit entfernt. Am vergangenen Freitag gelang gegen Abstiegskandidat Metz nur ein 0:0, eine erneute CL-Teilnahme ist aktuell neun Punkte entfernt. Vor zwei Wochen gastierte PSG im Stade Pierre-Mauroy - das einzige mit Chelsea vergleichbare Team der Liga zeigte auf, wo Lille im Vergleich mit Topteams wohl einzuordnen ist: auf einem 1:5-Niveau. Mit diesem Ergebnis und einem Trainer namens Thomas Tuchel verbinden die "Doggen" jedoch auch eines der schönsten Erlebnisse der vergangenen Jahre.

5:1 und 1:5 gegen PSG

Im April 2019 sorgte Lille mit einem 5:1-Heimsieg über das damals von Tuchel trainierte Paris für Aufhorchen, bereits zwei Jahre vor dem späteren Gewinn der französischen Meisterschaft. Tuchel sagte auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Duell: '"Sie hatten einen großartigen Trainer (Galtier, d.Red.) und einen sehr wettbewerbsstarken Kader. Sie waren sehr stark, als ich in Paris war. Man konnte spüren, dass das ein guter und emotionaler Verein ist. Gegen sie in ihrem Stadion zu spielen war sehr schwer." Auch Chelseas Thiago Silva, damals mit Tuchel bei PSG, wird sich noch heute an diesen Abend erinnern.

Bei diesem Sieg wie beim Gewinn der Meisterschaft 2021 entscheidend waren unter anderem Torhüter Mike Maignan, Abwehrchef Jose Fonte, das Mittelfeld-Duo Jonathan Bamba und Jonathan Ikoné, sowie vor allem Trainer Christophe Galtier. Die meisten dieser Stützen sind jedoch bereits aus Lille verschwunden. Vor Saisonbeginn ging Maignan zu Milan und das entscheidende Puzzleteil namens Galtier nach Nizza, im Winter wechselten zudem Linksverteidiger Reinildo und Ikoné, zu Atletico Madrid und der Fiorentina. "Letzte Saison wurden sie Meister, was eine riesige Leistung in der Ligue 1 ist. Und dann haben sie ihren Trainer und einige Spieler verloren und es gab einen großen Wandel", führte Tuchel aus.

Jonathan David, nun der entscheidende Faktor

Einige Akteure machen jedoch tatsächlich Hoffnung, allen voran Torjäger Jonathan David. Der 22-jährige Kanadier schoss drei der bisher sieben CL-Tore (jeweils eines bei den zuletzt drei CL-Siegen) und netzte in der Ligue 1 nach 13 Toren in der Vorsaison bisher schon 12-mal, nur Monacos Ben Yedder (14) war erfolgreicher. Entscheidend ist aber auch, dass Chelsea in letzter Zeit nicht besonders gut performt, trotz Klub-WM-Erfolg. Am Wochenende bei Crystal Palace (1:0) eröffnete Chelsea erst nach 89 Minuten das Toreschießen, das dem gesetzten Lukaku ohnehin zuletzt schwerfiel.