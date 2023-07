Von Einbrechern gefesselt: Donnarumma offenbar ins Krankenhaus eingeliefert

PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma und seine Freundin haben offenbar eine Schreckensnacht hinter sich. In das Haus des Keepers wurde Medienberichten zufolge eingebrochen, das Paar musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP und der Sender "RMC Sport" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Donnarummas Haus im achten Arondissement von Paris eingebrochen. Der italienische Torwart und seine Freundin sollen mit Waffen bedroht und gefesselt worden sein. Im Anschluss waren sie ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Paar stehe unter Schock, heißt es weiter. Eine offizielle Bestätigung von Paris St. Germain oder der Pariser Polizei liegt noch nicht vor.

Laut dem französischen Portal "Actu 17", das zuerst über die Tat berichtete, hatte sich das Paar gegen 3.20 Uhr in ein Luxushotel in der Nähe ihres Wohnortes im Zentrum von Paris gerettet. Das Hotelpersonal hatte daraufhin die Polizei alarmiert und sich um das Paar gekümmert. Die geschätzte Beute der Täter soll rund mehrere hunderttausend Euro betragen. Eine Spezialeinheit der Pariser Polizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt, es wird nach mehreren Personen gefahndet.

Einbrüche bei PSG-Spielern sind keine Seltenheit

Der Überfall kommt in der Nacht vor dem ersten Testspiel des französischen Meisters in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Freitag spielt PSG um 17 Uhr gegen Ligue-1-Aufsteiger Le Havre. Es wird der erste Auftritt des neuen Trainers Luis Enrique an der Seitenlinie sein. Donnarumma wird dem Vernehmen nach nicht mitwirken.

Einbrüche bei PSG-Profis waren in den letzten Jahren keine Seltenheit. Auch in die Häuser der ehemaligen Spieler Thiago Silva, Angel di Maria, Mauro Icardi und Eric Maxim Choupo-Moting war während ihrer PSG-Zeit eingebrochen worden. Di Maria war 2021 aus diesem Grund sogar während einer Partie ausgewechselt worden. Im vergangenen Januar waren zwei Männer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil sie ebenfalls 2021 in das Haus von PSG-Kapitän Marquinhos eingebrochen waren.