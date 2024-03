Volkmer: "Will nicht, dass ausgerechnet sie Tore gegen uns schießt"

Gelegentlich treffen sich Verena Volkmer und Rita Schumacher abseits des Rasens. Am Spielfeld gönnen sich die beiden eher nichts, wenn es direkt gegeneinander geht.

In der deutschen Bundesliga gingen sie gemeinsam für Carl Zeiss Jena auf Torejagd (2021/22) und sind seither gute Freundinnen: St. Pöltens Rita Schumacher und Austrias Verena Volkmer.

In Österreich konkurrieren sie seit zweieinhalb Jahren nicht nur mit ihren Klubs, sondern auch in der Schützenliste. Volkmer führt diese aktuell mit neun Treffern an, Schumacher liegt mit sechs Toren im Spitzenfeld. Umso brisanter ist das Rückrunden-Auftaktduell von Meister SKN St. Pölten gegen Austria Wien am Sonntag (12.30 Uhr).

"Es ist schon so, dass ich nicht will, dass ausgerechnet sie Tore gegen uns schießt", gibt Volkmer im Doppel-Interview der Admiral-Bundesliga zu, "ich muss aber auch sagen, dass mir das bisher nicht so gut gelungen ist."

Gegen Austria trifft Schumacher sogar besonders oft. In den drei bisherigen Duellen gegen Volkmer und Co. hat sie schon fünfmal zugeschlagen. Im ersten Saisonduell in Wien erzielte sie das 1:0-Siegtor für die "Wölfinnen".

Wenn man den Platz betritt, ist man nur im Tunnel. Rita Schumacher

Volkmer würde nur zu gerne auch am Saisonende an der Spitze der Schützenliste stehen: "Wenn es gleich auch mit einem Treffer gegen St. Pölten klappen würde, würde ich mich extrem freuen."

Das will wiederum Schumacher tunlichst verhindern: "Auf dem Platz gibt es keine Freunde. Wenn man den Platz betritt, ist man nur im Tunnel. Ich gönn' es ihr, wenn sie in der Schützenliste aktuell vorn ist. Cool, wenn wir beide oben stehen. Ich würde mich freuen, wenn ich am Ende vor ihr bin. Mal schauen wie es diese Saison endet."