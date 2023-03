Volkmer: "Profi bei der Austria zu sein, ist ein Privileg"

DFB-Legionärin Verena Volkmer hat mit sieben Treffern in acht Bundesliga-Einsätzen im Herbst schon gezeigt, wie wertvoll sie für die Austria sein kann. Jetzt will die violette Kapitänin mit ihren Kolleginnen in der Tabelle noch etwas weiter rauf klettern.

Verena Volkmer nimmt das Positive aus dem Spiel gegen St. Pölten mit. Austria Wien/Raimund Nics