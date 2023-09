Völler: "Ich werde Flick morgen anrufen"

Nach dem gelungenen Spiel als Interimscoach gegen Frankreich will sich Rudi Völler beim geschassten Hansi Flick bedanken - vor allem aufgrund einer Personalie.

Der Name "Hansi Flick" leuchtet auch nach der Entlassung offenbar noch häufiger auf dem Handy-Display von Rudi Völler auf. "Wir hatten vor dem Spiel Kontakt, er hat mir nach dem Spiel auch gratuliert", sagte Völler auf der Pressekonferenz nach dem 2:1 gegen Frankreich - dem ersten Spiel, nachdem er Flick in seiner Position als Sportdirektor entlassen und selbst interimsweise übernommen hatte. Und das im ersten deutschen Sieg nach fünf sieglosen Spielen gipfelte.

Am Mittwoch werde er erneut den Kontakt zu Flick, mit dem er nicht im Schlechten auseinandergegangen sei, suchen. "Ich werde ihn morgen anrufen", sagte Völler am Dienstagabend und deutete an, sich vor allem wegen einer Personalie bedanken zu wollen: "Es war ja auch seine Idee und eine wunderbare Entscheidung, Pascal Groß einzuladen, den viele gar nicht kannten in Deutschland", so der Interimscoach. "Er hat ein wunderbares Spiel gemacht, als er für Ilkay reinkam."

Groß war in der 25. Minute für den wegen einer Beckenprellung ausgewechselten Kapitän Ilkay Gündogan eingewechselt worden und erhielt für seinen Auftritt die kicker-Note 3,5. Flick hatte den Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion in dieser Abstellungsperiode erstmals nominiert, beim 1:4 gegen Japan feierte der 32-Jährige als Spätberufener - ebenfalls als Einwechselspieler - sein Länderspieldebüt (kicker-Note 5,0).

Auch Jonathan Tah, den Flick nach über einem Jahr wieder eingeladen hatte und Völler gegen Frankreich von Beginn an hatte spielen lassen (kicker-Note 2,0), attestierte der Interimstrainer, dass er "es überragend gemacht" habe. "Ich wusste, dass er es kann. Die Idee ist auf jeden Fall aufgegangen." Und damit auch Flicks Idee von der Nominierung.